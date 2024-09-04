JAKARTA – 15 link resmi jual e-Meterai untuk daftar CPNS 2024 lengkap dengan cara pakainya. Bagi peserta CPNS 2024, e-Meterai adalah salah satu syarat penting dalam proses pendaftaran.
e-Meterai diperlukan untuk melengkapi berbagai dokumen seperti surat lamaran dan surat pernyataan.
Berikut adalah 15 link resmi untuk membeli e-Meterai CPNS 2024 yang telah dirangkum oleh Okezone dari berbagai sumber, Rabu (4/9/2024).
1. e-meterai.live
2. paper.id/e-meterai.php
3. enforcea.com/emeterai
4. meterai-elektronik.com
5. skillacademy.com/e-meterai
6. digidoku.id
7. pastitah.id
8. sign-it.id
9. mekarisign.com/id/fitur/e-meterai
10. signing.id
11. tokogramedia.com/e-meterai
12. dimensy.id/easy-dimensy
13. emet.id
14. peruri.co.id
15. materai.id