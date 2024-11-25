Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cetak Kartu Ujian SKB CPNS 2024 di Mana?

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |18:31 WIB
JAKARTA - Cetak kartu ujian SKB CPNS 2024 di mana? Simak informasinya berikut. Para peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2024 diwajibkan untuk mencetak kartu ujian sebagai persyaratan untuk mengikuti tes ini.

Pada kartu ini memuat informasi penting seperti nama, nomor ujian, dan lokasi ujian. Pencetakan kartu ujian ini bisa dilakukan antara 4 hingga 8 Desember 2024. Pengumuman terkait lokasi dan jadwal SKB juga akan disampaikan pada periode yang sama. Pelaksanaan Tes SKB dijadwalkan mulai tanggal 9 sampai 20 Desember 2024.

Untuk mencetak kartu ujian, peserta perlu mengakses web https://sscasn.bkn.go.id/ dan masuk menggunakan NIK serta password. Selanjutnya, peserta dapat mengklik tombol "Cetak Kartu Peserta Ujian" pada halaman resume pendaftaran.

Jika peserta tidak menemukan tombol cetak, mereka disarankan untuk memeriksa secara berkala, karena proses pencetakan kartu ini tergantung pada pengumuman dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Tes SKB ini bertujuan untuk menilai kecocokan kompetensi pelamar dengan kebutuhan jabatan yang dilamar. Tes ini bisa menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) atau non-CAT, tergantung pada kebijakan masing-masing instansi.

