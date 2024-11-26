Advertisement
PPPK 2024
PPPK 2024

Kapan Terakhir Buat Akun SSCASN 2024 PPPK?

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |17:32 WIB
Kapan Terakhir Buat Akun SSCASN 2024 PPPK?
Kapan Terakhir Buat Akun SSCASN 2024 PPPK?
JAKARTA – Kapan terakhir buat akun SSCASN 2024 PPPK? Pendaftaran PPPK 2024 dibagi menjadi dua gelombang, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 yang dikeluarkan pada 27 September 2024.
Dalam kebijakan ini, proses pendaftaran seleksi PPPK untuk tahun 2024 diatur dengan lebih terstruktur, dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok pelamar tertentu.
Pendaftaran seleksi PPPK gelombang pertama dimulai pada 1 Oktober 2024 dan berlangsung hingga 20 Oktober 2024. Gelombang pertama ini ditujukan untuk pelamar prioritas, yakni eks THK II (Tenaga Honorer Kategori II) dan tenaga non-ASN (Aparatur Sipil Negara) yang sudah terdata dalam pangkalan data BKN. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang telah lama mengabdi di pemerintahan namun belum memiliki status kepegawaian tetap.
Seleksi PPPK tahap kedua dimulai pada 17 November 2024. Pendaftaran untuk gelombang kedua ini terbuka bagi seluruh pelamar yang memenuhi syarat, dengan waktu pendaftaran yang lebih panjang, yaitu hingga 31 Desember 2024. Peserta gelombang kedua memiliki waktu lebih dari sebulan untuk mempersiapkan dokumen dan mengikuti proses pendaftaran melalui portal SSCASN.

 

