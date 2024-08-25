Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Wujudkan Indonesia Layak Anak 2030, Kak Seto: Tumbuh Kembang Anak Peran Semua Pihak

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |23:17 WIB
Wujudkan Indonesia Layak Anak 2030, Kak Seto: Tumbuh Kembang Anak Peran Semua Pihak
Indonesia Emas 2045 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indonesia saat ini memiliki lebih dari 70 juta anak yang diharapkan bisa tumbuh menjadi generasi Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang.

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus mendorong sistem pembangunan berbasis hak anak melalui Program Indonesia Layak Anak 2030 guna mewujudkan perlindungan anak mulai dari lingkup keluarga hingga level pemerintahan provinsi.

Namun, dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045, masih ada sejumlah tantangan di sektor kesehatan, khususnya terkait nutrisi, yang perlu bersama-sama diselesaikan. Data menunjukan bahwa 1 dari 5 anak berusia di bawah 5 tahun di Indonesia rentan mengalami anemia atau kekurangan zat besi, yang dapat mengancam tumbuh kembang optimal anak-anak Indonesia.

Prof. Dr. Seto Mulyadi, M.Si., Psikolog atau yang akrab disapa Kak Seto selaku Ketua Umum LPAI (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia) mengatakan, tumbuh kembang anak bangsa harus menjadi perhatian dari semua pihak. Selain itu, Kak Seto mengatakan anak-anak Indonesia juga harus mendapat perlindungan yang layak.

“Sebagai generasi penerus masa depan bangsa, kemajuan anak-anak menjadi sangat penting serta patut mendapat perhatian yang sangat serius dalam memberikan perlindungan kepada mereka," ujar Kak Seto kepada media.

Halaman:
1 2
