Menuju Indonesia Emas 2045, Hak dan Akses Pendidikan Anak Harus Setara

JAKARTA - Indonesia menuju generasi emas pada 2045 mendatang. Menuju ke arah sana, anak-anak Indonesia harus setara dalam hak serta akses pendidikan.

Pernyataan itu disampaikan Minhajul Ngabidin selaku Lead Gerakan Sekolah Sehat Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Selain pendidikan, Minhajul Ngabidin juga mengatakan kesehatan jadi salah satu faktor penting agar anak bisa belajar dengan baik. Dengan begitu, pemenuhan gizi seimbang harus bisa dipenuhi agar anak tetap sehat.

"Kesehatan merupakan faktor penting agar anak bisa belajar dengan baik. Untuk itu, pemenuhan gizi seimbang harus bisa dipenuhi dengan baik agar anak tetap sehat. Selain itu, pendidikan dasar menjadi salah satu fase penting dalam perkembangan seorang anak untuk memiliki berbagai kemampuan yang diperlukan saat ia dewasa nanti,” ujar Minhajul Ngabidin kepada media.

Menuju Indonesia Emas 2045, PT Sarihusada Generasi Mahardhika (SGM) merayakan 70 tahun dedikasinya dalam menutrisi Generasi Maju Indonesia dengan menggelar berbagai rangkaian kegiatan yang berpusat di Yogyakarta, Minggu (25/8/2024).

Mulai dari penyerahan dukungan dana pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) untuk 70 Anak Indonesia, Pawai Generasi Maju yang melibatkan masyarakat setempat hingga pemecahan rekor MURI Minum Susu Bersama Keluarga Terbanyak secara serentak di 70 kota sebagai simbol dari komitmen SGM untuk mendukung para Ibu dalam memenuhi kebutuhan gizi anak Indonesia.