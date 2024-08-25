2.900 SD hingga SMA Masuk Sekolah Swasta Gratis

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan dialihkan untuk program sekolah swasta gratis yang dijadwalkan dimulai tahun 2025.

"Untuk KJP otomatis kami alihkan ke sana (sekolah gratis). Juli tahun ajaran baru," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin saat menghadiri rapat bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta dikutip Antara, Minggu (25/8/2024).

BACA JUGA: Dubes RI untuk Australia Ajak Griffith University Buka Kampus di Indonesia

Dia mengatakan masih mendalami anggaran untuk program sekolah gratis yang menggandeng sekitar 2.900 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dan SMK.

"(Anggaran) Masih kami dalami, angkanya sudah bisa menjangkau semua dari anggaran KJP itu. Dari Komisi E mendukung kebijakan ini dan dari anggaran juga cukup tersedia untuk dilakukan pemenuhan sekolah gratis di tahun 2025," kata dia.

Budi lalu mengatakan, pihaknya akan mengutamakan anak-anak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk bisa mengikuti program sekolah gratis.

BACA JUGA: UI Greenmetric Cetak Rekor Muri soal Penuangan Cairan Eco Enzyme oleh Kampus Terbanyak di Indonesia

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria berharap tak ada lagi anak-anak di Jakarta yang tidak mengenyam pendidikan dengan adanya program sekolah gratis.