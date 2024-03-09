Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pelajar Indonesia di Australia Catatkan Transaksi Positif pada Pameran di Melbourne

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |18:34 WIB
Pelajar Indonesia di Australia Catatkan Transaksi Positif pada Pameran di Melbourne
A
A
A

JAKARTA Pelajar Indonesia yang tengah menempuh studi di Australia mengikuti kegiatan Fashion Food and Art Trade Show dalam rangkaian Indonesian Modest Fashion Week Melbourne (IMFWM) di Melbourne. Mahasiswa tersebut tergabung dalam Indonesian Student Exporters Association in Australia (INSEAA) yang juga merupakan bagian dari Duta Ekspor Perhimpunan Pelajar Indonesia di Seluruh Dunia (PPI Dunia).

IMFWM yang dilaksanakan pada 1 – 5 Maret 2024 merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Perwira (Persatuan Warga Indonesia di Victoria) dimana dibuka oleh Dubes RI Canberra dan Mayor City of Melbourne Sally Cap serta Konjen RI Melbourne dan Atase Perdagangan KBRI Canberra.

Kegiatan trade show yang diikuti para pelajar Indonesia dilaksanakan pada 2-3 Maret 2024 di Quensbride Square, Melbourne yang merupakan salah satu jalur pejalan kaki terpadat di Melbourne. Dalam trade show ini, anggota INSEAA membuka booth bersama seluruh designer yang mengikuti fashion show pada IMFWM dan komunitas masyarakat ASEAN di Melbourne.

Salah satu anggota INSEAA M. Syihab As’ad menyampaikan bahwa kesempatan perdana melakukan pameran di luar negeri seperti ini membantu meningkatkan semangat nasionalisme para studentpreneur khususnya ketika terjadi transaksi dengan masyarakat lokal Australia.

“Dengan melibatkan diri dalam kegiatan ekspor seperti saat ini, berinteraksi dengan pelanggan internasional, dan berhasil menjual produk Indonesia ke warga Australia, membuat kami menjadi lebih bangga akan budaya dan warisan Indonesia di dunia global” ujar mahasiswa doktoral di Monash University ini, Sabtu (9/3/2024).

Senada dengan Syihab, Abyanuddin Salam, anggota INSEAA yang juga merupakan mahasiswa Swinburne University of Technology juga menyampaikan kebanggan atas keterlibatan di kegiatan ini.

“Partisipasi INSEAA dalam IMFWM membuat kami semakin tergugah atas pentingnya peran para pelajar Indonesia di luar negeri sebagai perpanjangan tangan para UMKM di Indonesia untuk mengakses pasar internasional”, ujar pelajar yang akrab disapa Kang Abyan ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/65/3190304/polines-XORl_large.jpg
Kisah Mahasiswi Cantik Aissya Embun, Wisudawati Polines dengan Predikat Terdisiplin Tak Pernah Bolos Kuliah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/624/3186340/soleh-QaSr_large.jpg
Soleh Solihun Ingatkan Mahasiswa agar Tak Termakan Hoaks, Ajak Berpikir Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186327/wamen_stella-mreK_large.jpg
Wamen Stella Ajak Generasi Muda Berpikir Kritis, Beri 2 Modal Penting Hadapi Dunia Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/65/3185138/hunian-U73o_large.jpg
Mahasiswa USU Ditantang Buat Inovasi Hunian Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183875/hunian-s1CJ_large.jpg
Mahasiswa hingga Arsitek Adu Inovasi Membuat Hunian Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182732/mahasiswa-Uhcd_large.jpg
Mahasiswa RI Kembangkan Solusi Energi Hijau dan Lingkungan Berkelanjutan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement