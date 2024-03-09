Pelajar Indonesia di Australia Catatkan Transaksi Positif pada Pameran di Melbourne

JAKARTA – Pelajar Indonesia yang tengah menempuh studi di Australia mengikuti kegiatan Fashion Food and Art Trade Show dalam rangkaian Indonesian Modest Fashion Week Melbourne (IMFWM) di Melbourne. Mahasiswa tersebut tergabung dalam Indonesian Student Exporters Association in Australia (INSEAA) yang juga merupakan bagian dari Duta Ekspor Perhimpunan Pelajar Indonesia di Seluruh Dunia (PPI Dunia).

IMFWM yang dilaksanakan pada 1 – 5 Maret 2024 merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Perwira (Persatuan Warga Indonesia di Victoria) dimana dibuka oleh Dubes RI Canberra dan Mayor City of Melbourne Sally Cap serta Konjen RI Melbourne dan Atase Perdagangan KBRI Canberra.

Kegiatan trade show yang diikuti para pelajar Indonesia dilaksanakan pada 2-3 Maret 2024 di Quensbride Square, Melbourne yang merupakan salah satu jalur pejalan kaki terpadat di Melbourne. Dalam trade show ini, anggota INSEAA membuka booth bersama seluruh designer yang mengikuti fashion show pada IMFWM dan komunitas masyarakat ASEAN di Melbourne.

Salah satu anggota INSEAA M. Syihab As’ad menyampaikan bahwa kesempatan perdana melakukan pameran di luar negeri seperti ini membantu meningkatkan semangat nasionalisme para studentpreneur khususnya ketika terjadi transaksi dengan masyarakat lokal Australia.

“Dengan melibatkan diri dalam kegiatan ekspor seperti saat ini, berinteraksi dengan pelanggan internasional, dan berhasil menjual produk Indonesia ke warga Australia, membuat kami menjadi lebih bangga akan budaya dan warisan Indonesia di dunia global” ujar mahasiswa doktoral di Monash University ini, Sabtu (9/3/2024).

Senada dengan Syihab, Abyanuddin Salam, anggota INSEAA yang juga merupakan mahasiswa Swinburne University of Technology juga menyampaikan kebanggan atas keterlibatan di kegiatan ini.

“Partisipasi INSEAA dalam IMFWM membuat kami semakin tergugah atas pentingnya peran para pelajar Indonesia di luar negeri sebagai perpanjangan tangan para UMKM di Indonesia untuk mengakses pasar internasional”, ujar pelajar yang akrab disapa Kang Abyan ini.