HOME EDUKASI KAMPUS

Dorong Kemampuan Bahasa Inggris, PPI Dunia Gelar Pelatihan IELTS Gratis

Meliana Tesa , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |07:44 WIB
Dorong Kemampuan Bahasa Inggris, PPI Dunia Gelar Pelatihan IELTS Gratis
PPI Dunia Gelar Belaajar Bahasa Inggris (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Festival Luar Negeri PPI Dunia resmi membuka acara Pelatihan IELTS secara gratis pada tanggal 17 Februari 2024. Kegiatan ini ditujukan untuk para pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikannya ke luar negeri.

Pada saat poster pendaftaran resmi dipublikasikan, animo para calon diaspora ini begitu luar biasa. Terbukti, pendaftar kegiatan pelatihan kolaborasi antara PPI Dunia dengan Flip Kampung Inggris ini tembus hingga 800 orang kurang dari sehari.

Dengan antusias yang sangat tak terbendung itu, panitia dengan berat hati menutup tautan pendaftaran dalam kurun waktu 1x24 jam. Total pendaftar sampai dengan terakhir kali dibuka sudah mencapai 850 orang.

Dari jumlah yang hampir menyentuh seribu orang tersebut, panitia melakukan screening kelengkapan berkas dan juga motivasi singkat berdasar hasil responsi formulir yang sudah diisi para calon peserta pelatihan.

Seusai melakukan seleksi tersebut, panitia menghubungi peserta terpilih yang kemudian dimasukkan dalam grup koordinasi di WhatsApp. Selanjutnya, mereka dikelompokkan menjadi dua batch agar pelatihan bisa berjalan secara efektif dan kondusif.

Telusuri berita edukasi lainnya
