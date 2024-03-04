Pendaftaran Poltekkes Kemenkes 2024 Dimulai, Cek Syarat dan Jadwal Selengkapnya

JAKARTA - Pendaftaran Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes 2024 sudah dibuka. Para calon peserta Poltekkes Kemenkes 2024 sudah bisa melakukan pendaftaran mulai tanggal 1 Maret 2024.

"Pendaftaran sampai dengan tanggal 3 Mei 2024," demikian seperti dikutip dari laman simama poltekkes kemenkes.go.id, Senin (4/3/2024).

Adapun syarat pendaftaran adalah sebagai berikut

1. Jalur Simama

A. Kelas Reguler

- Warga Negara Indonesia

- Lulus pendidikan : SMU/SMA/MA/SMK/Program Paket C dengan jurusan yang relevan/sesuai dengan pilihan prodi dan ditetapkan oleh Panitia Nasional

- Usia calon peserta maksimal 25 tahun pada awal Tahun Akademik 2024/2025 (1 Juli 2024) (LTMPT)

- Berbadan sehat, tidak buta warna, kondisi fisik tidak mengganggu tugas sebagai tenaga kesehatan. (pemeriksaan dilakukan pada tahap uji kesehatan)

- Tinggi badan *) dengan ketentuan sebagai berikut:

Prodi keperawatan dan fisioterapi: a. Minimal 155 cm bagi laki-laki dan 150cm bagi perempuan.

b. Prodi kebidanan; hanya menerima peserta perempuan dengan tinggi badan minimal 150 cm

c. Prodi lainnya minimal 145 cm

(*Hasil pengukuran tinggi badan yang berlaku adalah hasil pengukuran pada saat Uji Kesehatan).

d. Tinggi badan untuk Prodi lainnya ditetapkan oleh Poltekkes masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan diumumkan kepada calon peserta Simama Poltekkes Kemenkes

B. Kelas Internasional

Adalah program kuliah di Poltekkes Kemenkes yang memiliki prodi profesi ners untuk kelas internasional atau rintisan kelas internasional yang penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan syarat calon peserta didik sebagai berikut.

- Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing

- Lulus pendidikan : SMU/SMA/MA/SMK Kesehatan dengan jurusan yang relevan/sesuai dengan pilihan prodi dan ditetapkan oleh Panitia Nasional

- Maksimal tahun kelulusan 2022

- Berbadan sehat, tidak buta warna, kondisi fisik tidak mengganggu tugas sebagai tenaga kesehatan. (pemeriksaan dilakukan pada tahap uji kesehatan)

- Tinggi Badan minimal perempuan 155 cm, laki-laki 160 cm

- Lulus seleksi CBT, wawancara, serta test tambahan TOEFL ITP

- Khusus WNA menyertakan Dokumen keimigrasian yang berlaku dari negara asal apabila sudah diterima