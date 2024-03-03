Polteknaker Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru 2024, Ini Prodi hingga Cara Daftarnya

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan bahwa Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) kembali membuka pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan memberi beasiswa pendidikan gratis bagi para mahasiswa yang lolos seleksi.

"Melalui PMB tahun ini, Kemnaker kembali membuktikan komitmennya dalam mencetak SDM sektor ketenagakerjaan yang berkualitas di Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi dalam keterangan dikutip Antara, Minggu (3/3/2024).

Anwar menjelaskan bahwa tahun ini perguruan tinggi vokasi di bawah naungan Kemnaker itu menyelenggarakan seleksi PMB melalui dua jalur yaitu Seleksi Berdasarkan Prestasi (SBP) dan Seleksi Berdasarkan Tes (SBT). Rangkaian SBP telah dimulai sejak pertengahan Februari 2024.

"Sama seperti tahun sebelumnya, penyelenggaraan SBP bertujuan untuk meningkatkan mutu input mahasiswa baru, dan sebagai bentuk penghargaan kepada putera/puteri berprestasi dalam bidang akademik dan/atau non-akademik, yaitu karya ilmiah/inovasi/teknologi, olah raga, dan seni," kata Anwar Sanusi.

BACA JUGA: BPK Setor Laporan Investigatif dan Kerugian Negara pada Kemnaker dan Pertamina ke KPK

Calon mahasiswa dapat memilih satu pilihan program studi sesuai peminatan dari tiga program studi yang tersedia yaitu Diploma IV Relasi Industri (RI), Diploma IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan Diploma III Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Ketiga Program Studi hadir sebagai solusi kebutuhan dunia kerja akan SDM yang kompeten dan profesional di bidang ketenagakerjaan.