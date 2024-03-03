Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Polteknaker Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru 2024, Ini Prodi hingga Cara Daftarnya

Meliana Tesa , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |16:57 WIB
Polteknaker Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru 2024, Ini Prodi hingga Cara Daftarnya
Kampus Polteknaker Buka Mahasiswa Baru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan bahwa Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) kembali membuka pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan memberi beasiswa pendidikan gratis bagi para mahasiswa yang lolos seleksi.

"Melalui PMB tahun ini, Kemnaker kembali membuktikan komitmennya dalam mencetak SDM sektor ketenagakerjaan yang berkualitas di Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi dalam keterangan dikutip Antara, Minggu (3/3/2024).

Anwar menjelaskan bahwa tahun ini perguruan tinggi vokasi di bawah naungan Kemnaker itu menyelenggarakan seleksi PMB melalui dua jalur yaitu Seleksi Berdasarkan Prestasi (SBP) dan Seleksi Berdasarkan Tes (SBT). Rangkaian SBP telah dimulai sejak pertengahan Februari 2024.

"Sama seperti tahun sebelumnya, penyelenggaraan SBP bertujuan untuk meningkatkan mutu input mahasiswa baru, dan sebagai bentuk penghargaan kepada putera/puteri berprestasi dalam bidang akademik dan/atau non-akademik, yaitu karya ilmiah/inovasi/teknologi, olah raga, dan seni," kata Anwar Sanusi.

Calon mahasiswa dapat memilih satu pilihan program studi sesuai peminatan dari tiga program studi yang tersedia yaitu Diploma IV Relasi Industri (RI), Diploma IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan Diploma III Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Ketiga Program Studi hadir sebagai solusi kebutuhan dunia kerja akan SDM yang kompeten dan profesional di bidang ketenagakerjaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/624/3172230/lowongan-ipTo_large.jpg
Ini Link Resmi dan Cara Daftar Lowongan Kerja BP Tapera 2025, Dibuka Hingga 30 September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/624/3167414/kai-7VPJ_large.jpg
Pendaftaran Pegawai KAI 2025 untuk Lulusan SMA-S1 Diperpanjang Sampai Kapan? Ini Jadwal dan Cara Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/624/3160070/psikotes-lmTz_large.jpg
10 Contoh Soal Psikotes Indomaret yang Paling Sering Keluar, Lengkap dengan Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/05/65/2793473/ingin-berkarier-di-bumn-ini-tips-lolos-wawancara-ala-erick-thohir-ZCPms2QEma.jpg
Ingin Berkarier di BUMN? Ini Tips Lolos Wawancara Ala Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/03/65/2148974/mau-jadi-karyawan-terbaik-kuasai-7-skill-ini-m6EMdqLo1N.jpg
Mau Jadi Karyawan Terbaik? Kuasai 7 Skill Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/26/65/2048259/cara-jawab-pertanyaan-pribadi-saat-wawancara-kerja-j5uhbGAoTy.jpg
Cara Jawab Pertanyaan Pribadi saat Wawancara Kerja
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement