Ini Link Resmi dan Cara Daftar Lowongan Kerja BP Tapera 2025, Dibuka Hingga 30 September 2025

JAKARTA – Ini link resmi dan cara daftar lowongan kerja BP Tapera 2025, dibuka hingga 30 September 2025. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) membuka seleksi penerimaan pegawai tahun 2025 tahap II. Rekrutmen ini dibuka hingga 30 September 2025 bagi putra-putri terbaik bangsa yang ingin berkarier di lembaga pengelola tabungan perumahan rakyat.

Posisi yang Dibuka

Beberapa formasi jabatan yang ditawarkan meliputi:

Kepala Sub Divisi Kebijakan Layanan Digital

Auditor Pertama SPI

Staf Junior Komunikasi Publik

Relationship Manager Pertama Akuisisi Kepesertaan (Segmen Pemerintah dan Non Pemerintah)

Staf Junior Data Kepesertaan I

Staf Junior Pengembalian Tabungan

Staf Junior Pembayaran Simpanan

Analis Pertama Sumber Dana Lain

Staf Junior Pengembangan Kebijakan Pembiayaan

Staf Junior Kerja Sama Mitra Strategis

Staf Junior Pemasaran Pembiayaan Tapera dan Program

Staf Junior Strategis dan Pengembangan SDM

Staf Junior Advokasi Hukum

Staf Junior Akuntansi dan Pelaporan

Staf Junior Pengembangan Aplikasi Inti

Spesialis Pertama Manajemen Data

Staf Junior Analisis Bisnis

Cara Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara online melalui formulir resmi di laman BP Tapera:

http://bit.ly/4miW36z

Pelamar diminta mengisi data diri, melampirkan dokumen persyaratan, serta menyampaikan surat lamaran dan daftar riwayat hidup sesuai ketentuan.