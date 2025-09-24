Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Link Resmi dan Cara Daftar Lowongan Kerja BP Tapera 2025, Dibuka Hingga 30 September 2025

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Rabu, 24 September 2025 |18:54 WIB
Ini Link Resmi dan Cara Daftar Lowongan Kerja BP Tapera 2025, Dibuka Hingga 30 September 2025
Ini Link Resmi dan Cara Daftar Lowongan Kerja BP Tapera 2025, Dibuka Hingga 30 September 2025 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Ini link resmi dan cara daftar lowongan kerja BP Tapera 2025, dibuka hingga 30 September 2025. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) membuka seleksi penerimaan pegawai tahun 2025 tahap II. Rekrutmen ini dibuka hingga 30 September 2025 bagi putra-putri terbaik bangsa yang ingin berkarier di lembaga pengelola tabungan perumahan rakyat.

Posisi yang Dibuka

  • Beberapa formasi jabatan yang ditawarkan meliputi:
  • Kepala Sub Divisi Kebijakan Layanan Digital
  • Auditor Pertama SPI
  • Staf Junior Komunikasi Publik
  • Relationship Manager Pertama Akuisisi Kepesertaan (Segmen Pemerintah dan Non Pemerintah)
  • Staf Junior Data Kepesertaan I
  • Staf Junior Pengembalian Tabungan
  • Staf Junior Pembayaran Simpanan
  • Analis Pertama Sumber Dana Lain
  • Staf Junior Pengembangan Kebijakan Pembiayaan
  • Staf Junior Kerja Sama Mitra Strategis
  • Staf Junior Pemasaran Pembiayaan Tapera dan Program
  • Staf Junior Strategis dan Pengembangan SDM
  • Staf Junior Advokasi Hukum
  • Staf Junior Akuntansi dan Pelaporan
  • Staf Junior Pengembangan Aplikasi Inti
  • Spesialis Pertama Manajemen Data
  • Staf Junior Analisis Bisnis

Cara Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara online melalui formulir resmi di laman BP Tapera:
http://bit.ly/4miW36z

Pelamar diminta mengisi data diri, melampirkan dokumen persyaratan, serta menyampaikan surat lamaran dan daftar riwayat hidup sesuai ketentuan.

 

