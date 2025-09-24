JAKARTA – Ini link resmi dan cara daftar lowongan kerja BP Tapera 2025, dibuka hingga 30 September 2025. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) membuka seleksi penerimaan pegawai tahun 2025 tahap II. Rekrutmen ini dibuka hingga 30 September 2025 bagi putra-putri terbaik bangsa yang ingin berkarier di lembaga pengelola tabungan perumahan rakyat.
Posisi yang Dibuka
Beberapa formasi jabatan yang ditawarkan meliputi:
Kepala Sub Divisi Kebijakan Layanan Digital
Auditor Pertama SPI
Staf Junior Komunikasi Publik
Relationship Manager Pertama Akuisisi Kepesertaan (Segmen Pemerintah dan Non Pemerintah)
Staf Junior Data Kepesertaan I
Staf Junior Pengembalian Tabungan
Staf Junior Pembayaran Simpanan
Analis Pertama Sumber Dana Lain
Staf Junior Pengembangan Kebijakan Pembiayaan
Staf Junior Kerja Sama Mitra Strategis
Staf Junior Pemasaran Pembiayaan Tapera dan Program
Staf Junior Strategis dan Pengembangan SDM
Staf Junior Advokasi Hukum
Staf Junior Akuntansi dan Pelaporan
Staf Junior Pengembangan Aplikasi Inti
Spesialis Pertama Manajemen Data
Staf Junior Analisis Bisnis
Cara Pendaftaran
Pendaftaran dilakukan secara online melalui formulir resmi di laman BP Tapera:
http://bit.ly/4miW36z