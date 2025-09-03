Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Pendaftaran Pegawai KAI 2025 untuk Lulusan SMA-S1 Diperpanjang Sampai Kapan? Ini Jadwal dan Cara Daftarnya

Aira Cecilia , Jurnalis-Rabu, 03 September 2025 |16:39 WIB
JAKARTA - Pendaftaran pegawai KAI 2025 untuk lulusan SMA-S1 diperpanjang sampai kapan? Ini jadwal dan cara daftarnya. Rekrutmen eksternal PT Kereta Api Indonesia (KAI) 2025 yang dibuka untuk lulusan SMA/SMK hingga S1 kini resmi diperpanjang. Keputusan ini memberikan waktu tambahan bagi para pencari kerja untuk menyiapkan berkas persyaratan sekaligus memastikan data yang diunggah sudah benar sesuai ketentuan.

Perpanjangan ini tentu menjadi kabar gembira, terutama bagi mereka yang sebelumnya belum sempat melengkapi dokumen atau melakukan pendaftaran di laman resmi KAI. Dengan tambahan waktu tersebut, peluang untuk bergabung sebagai bagian dari perusahaan transportasi terbesar di Indonesia semakin terbuka lebar.

Dari laman e-recruitment.kai.id sebagai berikut:

  • Kriteria Pelamar Pegawai KAI 2025
  • Kewarganegaraan & Kesehatan
  • WNI, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik.
  • Tidak bertindik (pria), tidak bertato, bebas narkoba/psikotropika.

Pendidikan & Nilai

  • SLTA (SMA/SMK/MA/MAK): rata-rata nilai minimal 7,0/70 (UAN atau ujian sekolah, untuk lulusan 2020 ke atas).
  • D3: IPK minimal 3,0, akreditasi prodi minimal B.
  • D4/S1: IPK minimal 3,0, akreditasi prodi minimal A/Unggul.

Batas Usia (per 30 Agustus 2025)

  • SLTA: 18–25 tahun.
  • D3: 20–27 tahun.
  • D4/S1: 21–30 tahun.

Tinggi Badan Minimal (berat ideal)

  • Kondektur, Masinis, Asisten PPKA, Polsuska (Pria): 163 cm.
  • Kondektur, Polsuska (Wanita): 160 cm.
  • Pemeliharaan Sarana/Prasarana (Pria): 160 cm.
 

Halaman:
1 2
