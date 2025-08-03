10 Contoh Soal Psikotes Indomaret yang Paling Sering Keluar, Lengkap dengan Jawabannya

10 Contoh Soal Psikotes Indomaret yang Paling Sering Keluar, Lengkap dengan Jawabannya (Foto: Freepik)

JAKARTA – 10 contoh soal psikotes Indomaret yang paling sering keluar, lengkap dengan jawabannya. Tes psikotes Indomaret kerap menjadi tantangan tersendiri bagi para pelamar kerja yang ingin bergabung dengan salah satu ritel terbesar di Indonesia.

Tes ini menjadi bagian penting dari proses seleksi karena dirancang untuk mengukur kemampuan logika, numerik, verbal, hingga kepribadian seseorang.

Agar bisa lolos tahap ini, pelamar sebaiknya mengenal lebih dekat jenis soal yang sering muncul. Berikut adalah 10 contoh soal psikotes Indomaret lengkap dengan pembahasan dan jawabannya, sebagai panduan awal untuk belajar dan berlatih secara mandiri.

Contoh Soal Psikotes

1. Soal Sinonim (Persamaan Kata)

Soal: Sabar =

A. Pemarah

B. Pendendam

C. Tabah

D. Cepat

Jawaban: C. Tabah

Tujuan: Menguji pemahaman makna kata yang relevan dengan karakter kerja.

2. Soal Antonim (Lawan Kata)

Soal: Terang ≠

A. Cahaya

B. Redup

C. Silau

D. Cerah

Jawaban: B. Redup

Tujuan: Menguji daya pikir pelamar dalam memahami konsep berlawanan.

3. Soal Deret Angka

Soal: 3, 6, 9, 12, ...

A. 15

B. 18

C. 21

D. 24

Jawaban: A. 15

Pola: Pertambahan 3 tiap angka. Soal ini umum ditemukan di psikotes numerik.