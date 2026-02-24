Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Generasi Produktif RI Melimpah, Pakar Ingatkan Risiko di Masa Depan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |15:27 WIB
Generasi Produktif RI Melimpah, Pakar Ingatkan Risiko di Masa Depan
Generasi Produktif RI Melimpah, Pakar Ingatkan Risiko di Masa Depan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Pakar demografi asal Inggris, Paul Morland, mengingatkan Indonesia agar tidak terlena dengan narasi dividen demografis tanpa strategi jangka panjang yang terencana. Ia menilai, banyak negara keliru karena menganggap bonus demografi sebagai kondisi permanen, padahal fase tersebut bersifat sementara.

“Indonesia tentu saja memiliki dividen demografis,” ujar Morland dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Ia menceritakan pengalamannya saat berada di Jakarta pada 14 Februari lalu. Pada malam Valentine, lalu lintas ibu kota terpantau macet. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh besarnya jumlah anak muda berusia 20-an yang keluar bersama pasangan untuk makan malam maupun menikmati hiburan.

Fenomena itu, kata Morland, mencerminkan dominasi penduduk usia produktif di Indonesia saat ini. Ia memandang situasi tersebut sebagai hal positif, terutama karena generasi muda kini cenderung tidak membentuk keluarga besar seperti generasi sebelumnya.

“Mereka memasuki dunia kerja, terlibat dalam ekonomi global, dan memberikan energi besar bagi perekonomian Indonesia,” ujarnya.

