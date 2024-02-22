Latar Belakang Pendidikan Annisa Pohan yang Ternyata Peraih Predikat Summa Cumlaude

JAKARTA – Latar belakang pendidikan Annisa Pohan yang ternyata peraih predikat summa cumlaude. Annisa Pohan merupakan istri dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Annisa Pohan mendampingi sang suami AHY dalam pelantikannya menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu 21 Februari 2024.

Meski terkenal menjadi seorang model dan aktris, ternyata Annisa Pohan memiliki latar belakang pendidikan yang mentereng.

Memiliki nama panjang Annisa Larasati Pohan, Annisa adalah anak kedua dari pasangan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aulia Pohan dan Mulyaningsih. Annisa lahir di Boston, Amerika Serikat pada 20 November 1981.

Annisa terlihat cantik ketika terlihat mendampingi suaminya dalam pelantikan AHY di Istana Kepresidenan. Annisa Pohan dan putrinya Almira terlihat memukau dalam balutan kebaya modern berwarna biru muda yang dipadukan dengan bawahan kain batik berona cokelat klasik.

Riwayat Pendidikan Annisa Pohan

Semasa kecil, Annisa banyak menghabiskan waktunya di berbagai negara, termasuk Tokyo, Jepang. Setelah itu, keluarganya kembali ke Indonesia dan tinggal di Jakarta. Annisa kemudian melanjutkan pendidikannya dari SD hingga menyelesaikan SMA di Jakarta.

Ketika SMA, Annisa mengenyam pendidikan SMA-nya di SMA 70 Bulungan Jakarta. Setelah dirinya lulus SMA, Annisa melanjutkan studi S1 di Universitas Padjajaran, Bandung mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Selama kuliah, dia juga aktif sebagai penyiar di radio OZ Bandung.

Karir Annisa melambung setelah dirinya berhasil menjadi finalis Gadis Sampul pada 1997 dan meraih juara ketiga. Dia juga menjadi gadis Tiara Sunsilk pada 2001, yang membuka jalan baginya ke dunia hiburan.