Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cerita Pengalaman Berharga 2 Wisudawan Terbaik MNC University Semasa Kuliah

Cerita Pengalaman Berharga 2 Wisudawan Terbaik MNC University Semasa Kuliah
Wisuda MNC University (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC University hari ini telah menggelar Wisuda Program Sarjana Tahun Akademik Tahun Akademik 2023/2024 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta.

Acara ini dihadiri oleh 92 wisudawan dari 8 fakultas yang ada di MNC University. Ditemui di sela prosesi wisuda, salah satu wisudawan terbaik MNC University adalah Stephen Wilson yang mengambil jurusan kuliah Pendidikan Bahasa Inggris.

Wilson berhasil lulus dengan meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,54. Stephen mengaku mendapatkan berbagai kenangan beragam dan mengalami hiruk-pikuk kuliah serta pengalaman bekerja sebagai bekal pengalamannya nanti di dunia kerja.

“Tapi saya mempelajari satu hal kalau di dunia nyata pasti akan mengalami suatu momen ketika sedang ada di bawah. Namun itu semua bukanlah suatu masalah karena itu proses untuk stay humble, harus tetep belajar, open minded,” ujar Stephen kepada tim MNC Portal Indonesia saat ditemui di iNews Tower, Rabu (24/1/2024).

Stephen pun hendak melanjutkan studi magisternya di salah satu universitas ternama di Taiwan yaitu Tatung University. Dengan seluruh ilmu dan kemampuan yang ia dapatkan selama menempuh pendidikan di MNC University, harapannya ia mampu membagikan ilmunya kepada masyarakat di sekitarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/624/3181463/mnc_university-D9A4_large.jpeg
Ratusan Pelajar se-Jabodetabek Ikuti Forum SDGs di MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/65/3181461/mnc_university-21Cr_large.jpeg
Mahasiswa MNC University Raih Juara 3 Pop Royalty Singing Competition
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/65/3181072/mnc_univeristy-srMq_large.jpg
MNC University dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta Teken Kerjasama Penguatan Pendidikan Vokasi di Gebyar Expo SMK 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/65/3181067/mnc_univeristy-5nNr_large.jpg
Perkuat Kompetensi Akuntansi Berstandar Global, MNC University Gandeng Institute of Singapore Chartered Accountants
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/65/3180354/mnc_univeristy-Pdho_large.jpg
MNC University Fasilitasi KOLlab Gelar ‘Mastering Social Media 1.0’ untuk Tingkatkan Kompetensi Kreator Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/65/3179822/mnc_univeristy-HNdE_large.jpg
MNC University Dukung Final Lomba Retorika Battle 2025 di Muda Mudi Fest Tangerang
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement