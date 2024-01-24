Cerita Pengalaman Berharga 2 Wisudawan Terbaik MNC University Semasa Kuliah

JAKARTA - MNC University hari ini telah menggelar Wisuda Program Sarjana Tahun Akademik Tahun Akademik 2023/2024 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta.

Acara ini dihadiri oleh 92 wisudawan dari 8 fakultas yang ada di MNC University. Ditemui di sela prosesi wisuda, salah satu wisudawan terbaik MNC University adalah Stephen Wilson yang mengambil jurusan kuliah Pendidikan Bahasa Inggris.

Wilson berhasil lulus dengan meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,54. Stephen mengaku mendapatkan berbagai kenangan beragam dan mengalami hiruk-pikuk kuliah serta pengalaman bekerja sebagai bekal pengalamannya nanti di dunia kerja.

“Tapi saya mempelajari satu hal kalau di dunia nyata pasti akan mengalami suatu momen ketika sedang ada di bawah. Namun itu semua bukanlah suatu masalah karena itu proses untuk stay humble, harus tetep belajar, open minded,” ujar Stephen kepada tim MNC Portal Indonesia saat ditemui di iNews Tower, Rabu (24/1/2024).

Stephen pun hendak melanjutkan studi magisternya di salah satu universitas ternama di Taiwan yaitu Tatung University. Dengan seluruh ilmu dan kemampuan yang ia dapatkan selama menempuh pendidikan di MNC University, harapannya ia mampu membagikan ilmunya kepada masyarakat di sekitarnya.