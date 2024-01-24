Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Lulusan MNC University Kenang Masa Kuliah: Dosen Luar Biasa dan Kasih Inspirasi

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |21:20 WIB
Lulusan MNC University Kenang Masa Kuliah: Dosen Luar Biasa dan Kasih Inspirasi
Wisuda MNC University (Foto: Okezone)
JAKARTA - MNC University telah menggelar wisuda program sarjana tahun akademik 2023/2024. Acara dihadiri 92 wisudawan dari delapan fakultas di MNC University.

Dari seluruh wisudawan, sebanyak 61 orang telah mendapatkan pekerjaan. Salah satunya wisudawati bernama Putri Fritz Octaviani Bintang Mutiara atau kerap disapa Bintang.

Bintang menempuh pendidikan dalam program Studi Manajemen. Dia menjadi salah satu wisudawati terbaik dengan IPK 3,82. Hebatnya, dia sudah bekerja di PT TEMAS Tbk.

“Jujur banyak banget pengalaman. Kami belajar di MNC University dengan dosen yang luar biasa mendukung kami dan ngasih inspirasi,” kata Bintang saat ditemui di iNews Tower, Rabu (24/1/2024).

Bintang berharap MNC University dapat terus konsisten memajukan pendidikan di Indonesia melalui pengembangan soft skill dan hard skill. Dia ingin melanjutkan pendidikan magisternya dengan program beasiswa.

