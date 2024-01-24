Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Bangga MNC Group Majukan Pendidikan RI, Kepala LLDikti III Dorong Wisudawan MNC University Jadi Agen Perubahan

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |18:11 WIB
Bangga MNC Group Majukan Pendidikan RI, Kepala LLDikti III Dorong Wisudawan MNC University Jadi Agen Perubahan
Kepala LDDikti Dorong Wisudawan MNC University Jadi Agen Perubahan (Foto: MPI)
JAKARTA - Kepala LLDikti Wilayah III Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc. menghadiri Wisuda Program Sarjana MNC University Tahun Akademik 2023/2024 pada hari ini yang dilaksanakan di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta.

Dalam sambutannya, Prof Toni mengungkap bahwa tantangan yang dihadapi para lulusan baru cukup berat, pasalnya mereka harus menentukan langkah terbaiknya untuk melanjutkan kariernya di dunia kerja.

Prof. Toni menjelaskan bahwa lulusan baru menyumbang 10% angka pengangguran di Indonesia. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti ketidaksesuaian antara keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja dan juga kurikulum perguruan tinggi yang tidak selalu mengikuti perkembangan kebutuhan pasar dan sektor bisnis yang ada.

Meski begitu, dirinya mengaku sangat bangga pada pada MNC Group yang turut membantu memajukan sektor pendidikan dan berperan aktif untuk memajukan kualitas SDM di Indonesia.

“Sangat bangga pada MNC itu sendiri terutama karena sangat dekat dengan berbagai industri. Waktu tumbuh para lulusan untuk bisa bekerja itu sangat cepat, di samping itu juga kesiapan siswa atau lulusan MNC University itu sudah sangat baik dalam dunia kerja,” jelas Prof. Toni kepada awak media saat ditemui di iNews Tower, Rabu (24/1/2024).

Diketahui bahwa ini merupakan kali kedua MNC University melaksanakan wisuda. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tema yang diusung dalam wisuda kali ini yaitu To Educate, Enlighten, and Empower Through the Spirit of Education.

Halaman:
1 2
