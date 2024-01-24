MNC University Bekali Para Wisudawan dengan Pengembangan Karier Masuki Dunia Kerja

JAKARTA - Rektor MNC University Mariati Tirta Wiyata mengungkap bahwa MNC University telah konsisten dalam membekali para wisudawannya program pengembangan karier sejak masih berkuliah. Kurikulum terus berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan industri saat ini.

BACA JUGA:

Mariati mengungkap bahwa kurikulum tersebut dirancang bertujuan untuk melatih kemampuan teknis dan soft skill. Harapannya para wisudawan dapat memiliki bekal yang penuh untuk terjun ke dunia kerja.

“Sehingga kami membangun career development program, 8 semester anak-anak sudah diajarkan kemampuan berkomunikasi, teamwork, kepemimpinan, supaya saat terjun ke dunia kerja,” ujar Mariati saat ditemui di iNews Tower, Rabu (24/1/2024).

Dengan berlangsungnya Wisuda Program Sarjana MNC University Tahun Akademik 2023/2024 ini menjadi menjadi pertanda bagi para wisudawan untuk memasuki babak baru dalam hidupnya.

Mariati pun merasa para mahasiswa MNC University sangatlah beruntung karena dapat mengetahui secara langsung kebutuhan SDM seperti apa yang dicari oleh perusahaan-perusahaan besar.