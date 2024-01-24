Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University Bekali Para Wisudawan dengan Pengembangan Karier Masuki Dunia Kerja

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |18:18 WIB
MNC University Bekali Para Wisudawan dengan Pengembangan Karier Masuki Dunia Kerja
MNC University Bekali Wisudawan Pengembangan Karier Masuk Dunia Kerja (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Rektor MNC University Mariati Tirta Wiyata mengungkap bahwa MNC University telah konsisten dalam membekali para wisudawannya program pengembangan karier sejak masih berkuliah. Kurikulum terus berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan industri saat ini.

 BACA JUGA:

Mariati mengungkap bahwa kurikulum tersebut dirancang bertujuan untuk melatih kemampuan teknis dan soft skill. Harapannya para wisudawan dapat memiliki bekal yang penuh untuk terjun ke dunia kerja.

“Sehingga kami membangun career development program, 8 semester anak-anak sudah diajarkan kemampuan berkomunikasi, teamwork, kepemimpinan, supaya saat terjun ke dunia kerja,” ujar Mariati saat ditemui di iNews Tower, Rabu (24/1/2024).

Dengan berlangsungnya Wisuda Program Sarjana MNC University Tahun Akademik 2023/2024 ini menjadi menjadi pertanda bagi para wisudawan untuk memasuki babak baru dalam hidupnya.

Mariati pun merasa para mahasiswa MNC University sangatlah beruntung karena dapat mengetahui secara langsung kebutuhan SDM seperti apa yang dicari oleh perusahaan-perusahaan besar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/624/3181463/mnc_university-D9A4_large.jpeg
Ratusan Pelajar se-Jabodetabek Ikuti Forum SDGs di MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/65/3181461/mnc_university-21Cr_large.jpeg
Mahasiswa MNC University Raih Juara 3 Pop Royalty Singing Competition
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/65/3181072/mnc_univeristy-srMq_large.jpg
MNC University dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta Teken Kerjasama Penguatan Pendidikan Vokasi di Gebyar Expo SMK 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/65/3181067/mnc_univeristy-5nNr_large.jpg
Perkuat Kompetensi Akuntansi Berstandar Global, MNC University Gandeng Institute of Singapore Chartered Accountants
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/65/3180354/mnc_univeristy-Pdho_large.jpg
MNC University Fasilitasi KOLlab Gelar ‘Mastering Social Media 1.0’ untuk Tingkatkan Kompetensi Kreator Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/65/3179822/mnc_univeristy-HNdE_large.jpg
MNC University Dukung Final Lomba Retorika Battle 2025 di Muda Mudi Fest Tangerang
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement