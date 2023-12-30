Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Heboh Challenge Minum 2 Botol Sirup Sekaligus, Ini Kata Dekan FKUI

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |17:20 WIB
Heboh <i>Challenge</i> Minum 2 Botol Sirup Sekaligus, Ini Kata Dekan FKUI
Challenge minum 2 sirup sekaligus tengah viral (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Minuman manis tengah menjadi tren. Saat ini yang tengah menjadi viral yaitu challenge minum 2 botol sirup dalam waktu yang cenderung singkat. Ahli Spesialis Penyakit Dalam yang juga Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Ari Fahrial Syam ikut angkat bicara.

 BACA JUGA:

Melihat maraknya tren challenge tersebut Ahli Penyakit Dalam subspesialis Gastroenterologi dan Hepatologi dari dari FKUI-RSCM itu menyatakan bahwa tindakan tersebut sangat berisiko tinggi dan dapat menyebabkan gangguan pada tubuh. Pasalnya sirup yang seharusnya dilarutkan dengan air dan tentunya tak disarankan untuk dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, apalagi dalam waktu yang hanya beberapa menit saja. Prof Ari juga mengungkap bahwa dalam 1 botol sirup berukuran 460cc memiliki hampir 2000 kalori.

“Karena diketahui bahwa sirup tersebut seharusnya dicampurkan dengan air. 30cc dari kandungan sirup itu mengandung 130 kalori. Jadi kalau 1 botol itu 460cc rata-rata demikian, maka kita perhitungkan hampir 1 botol itu 2.000 kalori,” jelas Prof Ari kepada wartawan, Sabtu (30/12/2023).

Sedangkan dalam tren challenge tersebut, orang yang menerima tantangan harus menghabiskan 2 botol sirup. Setidaknya sudah ada hampir 4.000 kalori yang masuk ke dalam tubuh dalam waktu singkat.

Angka tersebut melebihi jumlah kalori yang masuk ketika seseorang makan tiga kali sehari yang diperkirakan hanya sekitar 1.700 kalori. Menerima challenge tersebut sama saja memaksa tubuh menerima karbohidrat yang lebih banyak.

 BACA JUGA:

Prof Ari menjelaskan hal tersebut dapat membuat tubuh bekerja lebih berat, terutama pada pankreas yang harus bekerja lebih keras dalam waktu yang singkat untuk memanfaatkan karbohidrat tersebut.

“Khususnya pada pankreas, karena untuk penggunaan gula tersebut nanti harus diserap menggunakan insulin. Jadi pankreas dipaksa untuk bekerja sedemikian rupa dalam waktu singkat untuk memanfaatkan karbohidrat yang berlebihan tersebut,” jelasnya.

Halaman:
1 2
