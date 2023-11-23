Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral! Ijazah Siswa Diduga Palsu, Orangtua Ngamuk Datangi Sekolah

Iskandar Nasution , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |15:06 WIB
Viral! Ijazah Siswa Diduga Palsu, Orangtua <i>Ngamuk</i> Datangi Sekolah
Viral orangtua siswa protes dugaan ijazah palsu anaknya (Foto: Iskandar Nasution)
A
A
A

BANTEN - Viral sebuah video amatir merekam sejumlah orangtua siswa SMK 17 Agustus, Rangkasbitung, mengamuk ke pihak sekolah. Mereka mempertanyakan keabsahan ijazah anak mereka yang diduga palsu. Beberapa siswa yang telah lulus sekolah sempat ditolak saat melamar pekerjaan akibat ijazah mereka diduga palsu.

Para orangtua awalnya mendatangi pihak sekolah SMK 17 Agustus di Desa Pasir Tanjung, kecamatan Rangkasbitung, kabupaten Lebak, Banten. Para alumni mengaku tidak bisa melamar pekerjaan akibat ijazah mereka yang diduga palsu. Padahal ijazah tersebut dikeluarkan oleh pihak sekolah.

Dugaan palsu terlihat dari lembar kertas ijazah, stempel dan tanda tangan pemilik sekolah. Banyak siswa yang sudah melamar pekerjaan namun akhirnya ditolak akibat ijazah yang tidak seperti biasanya.

 BACA JUGA:

Ketua Badan Permusyawaratan Abdul Syukur mengatakan para orangtua mengadukan kasus ijazah anaknya yang bermasalah melaporkan ke desa untuk meminta solusi. Pihak desa meminta para orangtua untuk melanjutkan ke pihak sekolah agar dikeluarkan ijazah yang asli.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/65/3187501/viral-UPy3_large.jpg
Viral! Siswa Tapanuli Bertanya ‘Bayar Enggak Pak’ saat Dievakuasi Helikopter TNI AU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186285/bunga_langka-hZaH_large.jpg
Viral, Kampus Oxford University Dirujak Netizen karena Tak Sebut Peneliti Indonesia di Penemuan Rafflesia Hasseltii
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/624/3186179/viral-mFVM_large.jpg
Viral Siswa SMAN 10 Makassar Kompak Selamatkan Kucing yang Tercebur di Kolam Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/624/3185837/viral-DMT3_large.jpg
Viral, Bocah SD Naik KRL Subuh-subuh dari Parung ke Klender demi Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/624/3184331/viral-3Gcf_large.jpg
Viral! Guru di Bulukumba Sulsel Minta Maaf Usai Videokan Atap Sekolah Ambruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183929/mahasiswa_unpam-MATh_large.jpg
Viral Mahasiswa Rusak Jok Motor di Unpam, Ngaku Salah dan Sedang Emosi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement