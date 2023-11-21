Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral! Konten Kreator Bahasa Inggris dengan Aksen British Dibully, Ini Alasannya

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |16:01 WIB
Viral! Konten Kreator Bahasa Inggris dengan Aksen British Dibully, Ini Alasannya
Viral konten kreator dengan aksen British dibully (Foto: X Receh Tapi Sayang)
JAKARTA - Kamu mengenal Zelina Fahrani atau Zely? Dia adalah seorang TikTokers dan Content Creator yang sering memberikan konten edukasi dalam bahasa Inggris dengan aksen British. Namun baru-baru ini, Zely malah dibully oleh netizen karena dianggap ‘sok Inggris’ dengan gaya bicaranya.

Kejadian berawal saat Zelina Fahrani atau dikenal dengan username Zelynafah mendapatkan banyak komentar dari netizen. Dia dianggap sudah mengkritik konten kreator lainnya yang bernama Zander.

 BACA JUGA:

“Sebelumnya terima kasih atas komen-komen kalian. Aku juga kaget sih dengan komen-komen kalian, ada apa ya,” katanya lewat video klarifikasi di TikTok, Selasa (21/11/2023).

“Ternyata setelah DM Kak Zander, pernah ada yang koreksi aksen British dia. Dan banyak yang nge-tag aku. It’s okay, karena kalian tahu aku konten kreator,” ucapnya.

“Namun bisa dipastikan, itu bukan aku ya guys,” katanya.

Zely menegaskan dia tidak pernah mau menilai bahasa Inggris atau aksen orang lain. Dia tidak pernah menyalahkan orang benar atau salah.

 BACA JUGA:

“Aku gak pernah mau koreksi aksen orang,” tuturnya.

Netizen ramai-ramai membela Zely. Mereka justru berterima kasih kepada Zely karena sang konten kreator memberikan konten edukatif yang mendidik.

