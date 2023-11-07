Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Putri Marino, Jadi Dokter di Serial Gadis Kretek

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |11:12 WIB
Riwayat Pendidikan Putri Marino, Jadi Dokter di Serial Gadis Kretek
Riwayat pendidikan Putri Marino (Foto: Instagram Putri Marino)
JAKARTA - Riwayat pendidikan Putri Marino menjadi informasi yang dicari warganet berkat akting ciamiknya dalam serial Gadis Kretek. Dalam serial itu, dia berperan sebagai Arum, ia seorang dokter yang mandiri dan pekerja keras.

Pemilik nama lengkap Ni Luh Dharma Putri Marino lahir di Denpasar, Bali, 14 Agustus 1993. Putri Marino seorang model, pemeran, dan presenter Indonesia. Putri Marino merupakan anak sulung dari pasangan Francesco Marino dan Marianna Rupadmi. Putri Marino memeluk agama Kristen dan memiliki dua orang adik. Salah satu adiknya, Sitha Marino mengikuti jejak masuk dunia hiburan sebagai aktris dan penyanyi. 

Dia merupakan jebolan Universitas Mercu Buana. Selain itu, Putri juga sempat mengikuti sekolah fashion selama satu setengah tahun di Italia seperti dilansir dari berbagai sumber, Selasa (7/11/2023). 

Putri mengawali kariernya di dunia hiburan dengan menjadi presenter program travelling, My Trip My Adventure, pada 2013. Ia juga memulai debut aktingnya dengan membintangi Film Posesif, pada 2017 silam.

Acara tersebut sukses melambungkan namanya. Ditambah lagi dengan hobinya yang berpetualang seakan cocok dengan profesinya yang menjadi presenter traveler. Dengan gaya yang sederhana, Putri Marino tetap cantik membuat banyak orang menyukainya.

