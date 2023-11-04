Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral Pasutri Mahasiswa Unisba Tersangkut Penggelapan Dana Arisan, Ini Klarifikasi Kampus

Sondi Agung , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |13:38 WIB
Mahasiswa Unisba diduga terlibat penipuan arisan online (Foto: Unisba)
JAKARTA - Seorang mahasiswi cantik bersama suaminya, yang juga mahasiswa dari Universitas Islam Bandung (Unisba) mendadak viral karena diduga terlibat penggelapan dana arisan online dan investasi. Dari 120 korban ditaksir nilai kerugiannya mencapai miliaran Rupiah.

Sang mahasiswi berinisial JZF berstatus sudah menikah dengan seorang mahasiswa lain, bernama MAF. Mereka diduga menggelapkan dana arisan dan investasi online hingga miliaran.

Saat dikonfirmasi kepada pihak kampus yang bersangkutan, Rektor Unisba Edi Setiadi membenarkan bahwa mahasiswi dan mahasiswa yang diduga pelaku merupakan mahasiswa aktif di kampus tersebut. Dalam pertemuan itu dijelaskan bahwa kebanyakan korban merupakan rekan sesama mahasiswa.

Kepala Humas Kampus Unisba menjelaskan kronologi terkait kasus tersebut. Pelaku yang juga merupakan influencer ini menggunakan uang dari para pihaknya akan memediasi para korban maupun pelaku agar masalah ini dapat menemukan titik temu.

“Rencananya pihak pelaku dan keluarganya akan dipanggil hari senin mendatang,” kata Kepala Humas Unisba Ivan Firmansyah dikutip Sabtu (4/11/2023).

