HOME EDUKASI KAMPUS

Viral! Lulusan Taruna Tingkat 1 Diinterogasi Senior, Jawabannya Bikin Kaget

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |10:40 WIB
Viral! Lulusan Taruna Tingkat 1 Diinterogasi Senior, Jawabannya Bikin Kaget
Viral taruna mengaku punya 4 pacar (Foto: Twitter Sosmed Keras)
JAKARTA - Viral sebuah video beredar di media sosial menampilkan seorang lulusan Taruna yang tidak diketahui namanya mengaku punya 4 pacar sekaligus setelah diinterogasi oleh seniornya. Video viral tersebut memancing reaksi netizen yang berdecak kagum.

Dilansir dari video TikTok akun @herry.ghalingzain, Rabu (1/11/2023), video yang diunggah beberapa hari lalu tersebut menunjukan seorang Taruna Tingkat 1 Sekolah Pelayaran Yogyakarta berseragam putih yang sedang diinterogasi oleh seniornya. Dalam video tersebut, taruna yang tidak diketahui namanya tersebut diinterogasi untuk mengonfirmasi bahwa dirinya ternyata memiliki 4 pacar berbeda. Padahal, dirinya merupakan siswa tingkat 1 yang baru masuk taruna tahun ini.

“Jawab jujur pacarnya berapa?” tanya Herry, senior yang juga pemilik akun TikTok tersebut.

“Siap, yang dekat sekali ada empat,” jawab taruna tersebut.

Video tersebut telah ditonton sebanyak 888,1 ribu kali dengan likes sebanyak 30 ribu. Netizen juga banyak mengomentari video tersebut. Tercatat, netizen yang menanggapi video tersebut mencapai 1823 komentar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
