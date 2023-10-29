Miris! Pelajar Patah Tulang Ekor Gegara Bercanda dengan Teman

JAKARTA – Hati-hati saat bercanda berlebihan. Nasib miris dialami seorang pelajar perempuan asal Malaysia. Awalnya dia hanya bercanda bersama temannya di sekolah, kini justru mengalami Cerebral Palsy, yaitu cedera serius pada bagian tulang belakangnya.

Berawal dari bercanda menarik kursi, bocah bernama Iqa itu membuat dirinya jatuh hingga merasa kesakitan. Lewat unggahan video yang diduga ibunya tersebut Iqa terbaring lemah di atas tempat tidur sambil menangis menahan sakit.

“Doakan kakak Iqa, dia jatuh di sekolah. Jatuh sebab kawan tarik kerusi,” tulis pemilik akun, dikutip dalam TikTok @azera5276, Sabtu (28/10/2023).

Meskipun mencoba ikhlas menerima semua kenyataan yang ada, tetapi orangtua Iqa seperti mengalami kekecewaan mendalam, karena anak yang selama ini dilindungi dan disayanginya, kini harus menerima perbuatan dari tingkah kelakuan teman Iqa tersebut.

“Ibu kena kuat untuk kakak, tapi kakak mesti kuat ya.. ibu sayang kakak selamanya. Selama ini ibu struggle sangat untuk besarkan kakak.. kakak banyak mengajar ibu erti kehidupan ini, walaupun kakak cerebral palsy ibu ajar kakak untuk berdikari dan ajar macam anak-anak ibu yang lain. Tapi kali ini ibu sendiri terduduk dan kecewa kak,” tulisnya lagi.

Lewat beberapa video unggahan lainnya, ibu Iqa juga terlihat menceritakan kondisi Iqa. Disisi lain, tim media juga tengah memindahkan Iqa ke ruangan lain untuk menjalani Magnetic Resonance Imaging (MRI), dengan ungkapan sedih sang ibu menjelaskan kalau Iqa harus mengalami patah tulang ekor, cedera cakram tulang belakang, dan memar pada bagian hidungnya.

Atas kejadian itu, kini Iqa tidak bisa duduk terlalu lama karena merasa sakit pada bagian punggung. Bahkan ibu Iqa sampai sudah memberikan berbagai cara untuk putrinya dapat sembuh, mulai dari pemberian obat rasa sakit hingga obat untuk saraf.

“Pemandangan pagi dari bangsal, hari 13 masih tidak bisa duduk untuk waktu yang lama, paling lama 15 menit dan sakit punggung. Banyak obat penghilang rasa sakit dan obat untuk saraf mitos juga sudah dimulai.. saya harap kamu segera sembuh,” tulisnya.

Melihat kasus yang menimpa Iqa, tidak sedikit dari netizen merasa kasihan dan mendoakan untuk kesembuhannya. Namun banyak dari netizen juga meminta keluarga Iqa untuk meminta pertanggung jawaban kepada pelaku, karena sudah membuat Iqa celaka.