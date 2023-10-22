Peneliti Amsterdam Buktikan Olahraga Lari Tingkatkan Kesehatan Mental

JAKARTA – Salah satu studi dari Universitas Vrije di Amsterdam, Belanda, menemukan bahwa dengan rutin berlari maka seseorang dapat meningkatkan kesehatan mental. Hal itu akan dicapai jika berlari dilakukan rutin selama 16 minggu.

Bahkan penelitian itu menyebut olahraga lari sama baiknya dengan mengkonsumsi obat antidepresan. Hal itu berguna untuk mengobati depresi dan kecemasan.

Seseorang yang mempunyai masalah kesehatan mental biasanya diminta untuk mengonsumsi obat antidepresan sebagai cara mengatasinya. Namun, belum lama ini peneliti menunjukkan adanya hubungan antara olaharaga berlari dengan peningkatan kesehatan mental seseorang.

Dilansir dari laman Diabetes.co.uk, Senin (23/10/2023) penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa jogging memiliki keterkaitan dengan kesehatan fisik seseorang seperti lingkar pinggang yang lebih kecil, fungsi jantung yang lebih baik, serta peningkatan berat badan dan juga tekanan darah. Sedangkan bagi seseorang yang menggunakan antidepresan sebagai langkah pencegahan, justru mengalami penurunan metabolisme.

“Penting untuk dikatakan kalau ternyata ada cara lain yang dapat digunakan sebagai terapi dalam perawatan depresi,” ucap peneliti.

“Hasil menunjukkan dengan menerapkan terapi olahraga adalah sesuatu yang harus dianggap serius karena itu dapat menjadi pilihan yang baik dan bahkan lebih baik untuk beberapa pasien (depresi) kami,” tambahnya.

Tidak hanya itu, dr Eric Ruhe dari Pusat Medis Universitas Amsterdam juga mengatakan hal ini merupakan cara yang menarik untuk dilakukan. Karena ternyata kesehatan fisik dapat mempengaruhi kesehatan mental, dan ternyata pengobatan depresi dan kecemasan juga dapat diatasi dengan berolahraga yang jelas tanpa mengalami efek buruk dari obat antidepresan.