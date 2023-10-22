Gelar Akademik Gibran Rakabuming Raka, Lulusan Singapura dan Australia

JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam pencalonan capres dan cawapres 2024. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu, merupakan putra kelahiran asli Surakarta yang lahir pada tanggal 1 Oktober 1987. Bagaimana riwayat pendidikannya?

Dilansir dari laman resmi Sekretariat Daerah (Setda) Surakarta, Minggu (22/10/2023), sejak kecil Gibran Rakabuming Raka menetap di Solo, tetapi saat Sekolah Menengah Pertama dirinya pindah ke Singapura dan kemudian melanjutkan sekolah setingkat Sekolah Menengah Atas di Orchid Park Secondary School, Singapura. Pada tahun 2007 Gibran Rakabuming Raka lulus dari Management Development Institute of Singapore dan melanjutkan studinya ke program Insearch di University of Technology Sydney Insearch, Sydney, Australia hingga lulus pada tahun 2010.

Meski begitu tidak disebutkan apa gelar akademik Gibran Rakabuming Raka sebagai jebolan mahasiswa di Singapura dan juga Australia. Dia merupakan alumni Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mangkubumen Kidul. Gibran kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Surakarta.

Lulus dari pendidikan menengah, Gibran melanjutkan pendidikan ke Singapura. Gibran menempuh pendidikan setingkat SMA di Orchid Park Secondary School, Singapura. Setelah lulus pada tahun 2002, Gibran melanjutkan pendidikannya di Management Development Institute of Singapore (MDIS) dan berhasil meraih gelar sarjana di tahun 2007.