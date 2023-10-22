Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Gelar Akademik Gibran Rakabuming Raka, Lulusan Singapura dan Australia

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |12:10 WIB
Gelar Akademik Gibran Rakabuming Raka, Lulusan Singapura dan Australia
Gelar akademik Gibran Rakabuming Raka (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam pencalonan capres dan cawapres 2024. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu, merupakan putra kelahiran asli Surakarta yang lahir pada tanggal 1 Oktober 1987. Bagaimana riwayat pendidikannya?

Dilansir dari laman resmi Sekretariat Daerah (Setda) Surakarta, Minggu (22/10/2023), sejak kecil Gibran Rakabuming Raka menetap di Solo, tetapi saat Sekolah Menengah Pertama dirinya pindah ke Singapura dan kemudian melanjutkan sekolah setingkat Sekolah Menengah Atas di Orchid Park Secondary School, Singapura. Pada tahun 2007 Gibran Rakabuming Raka lulus dari Management Development Institute of Singapore dan melanjutkan studinya ke program Insearch di University of Technology Sydney Insearch, Sydney, Australia hingga lulus pada tahun 2010.

Meski begitu tidak disebutkan apa gelar akademik Gibran Rakabuming Raka sebagai jebolan mahasiswa di Singapura dan juga Australia. Dia merupakan alumni Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mangkubumen Kidul. Gibran kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Surakarta.

Lulus dari pendidikan menengah, Gibran melanjutkan pendidikan ke Singapura. Gibran menempuh pendidikan setingkat SMA di Orchid Park Secondary School, Singapura. Setelah lulus pada tahun 2002, Gibran melanjutkan pendidikannya di Management Development Institute of Singapore (MDIS) dan berhasil meraih gelar sarjana di tahun 2007.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/65/3180294/deddy_corbuzier-FOcn_large.jpg
Adu Pendidikan Mentereng Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa, Kini Putuskan Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/65/3180179/gkr_mangkubumi-Cub7_large.jpg
Ini Pendidikan GKR Mangkubumi, Pewaris Tahta Perempuan Pertama dalam Sejarah Keraton Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/65/3180071/jule-93Wv_large.jpg
Riwayat Pendidikan Selebgram Julia Prastini yang Selingkuhi Suaminya, Ngaku Sangat Menyesal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/65/3179632/m_afifuddin-Lkq4_large.jpg
Ini Pendidikan M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/65/3178843/raisa-8akD_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Penyanyi Cantik Raisa, Ternyata Lulusan Binus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178559/purbaya_dan_kdm-4n7D_large.jpg
Adu Pendidikan Menkeu Purbaya dengan Kang Dedi Mulyadi yang Berdebat Soal APBD Jabar
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement