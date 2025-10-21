Viral Timothy Meninggal dan Di-bully, Ini 8 Pernyataan Universitas Udayana

JAKARTA - Mahasiswa Universitas Udayana (Unud) Bali Timothy Anugrah Saputra mengalami aksi bullying dari teman-temannya. Bully itu terjadi setelah Timothy lompat dari lantai 2 di lingkungan kampus. Fenomena ini pun mencoreng dunia pendidikan.

Yang memprihatinkan, aksi perundungan di WhatsApp Group itu terjadi setelah mahasiswa FISIP Unud tersebut meninggal dunia. Para mahasiswa yang merundung pun telah meminta maaf.

Kini, kasus tersebut tengah ditelusuri dari internal Universitas Udayana. Sementara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto tengah menunggu hasil penelusuran dan terus memantau perkembangannya.

Di sisi lain, Universitas Udayana pun melakukan klarifikasi isu terkait ucapan Nir Empati di Media Sosial Terhadap Almamater.

Menanggapi beredarnya informasi dan tangkapan layar percakapan di media sosial (Twitter/X) dengan ucapan yang dinilai menyinggung almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, berikut klarifikasi resmi Universitas Udayana, yang disampaikan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Universitas Udayana, I Gusti Ayu Ratna Widhiastuti, S.Sos., M.AP, seperti dikutip Selasa (20/10/2025).

1. Pemberitaan ini bermula dari potongan tangkapan layar seorang dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bernama Dr. I Nyoman Krisna, M.Si yang dinilai menyinggung mahasiswa FISIP dengan pernyataan yang dianggap tidak empatik dan tidak pantas untuk disampaikan di ruang publik.

2. Universitas Udayana mengecam segala bentuk penyampaian pendapat yang tidak sejalan dengan etika akademik serta mengandung unsur merendahkan almamater, mahasiswa, atau sivitas akademika lainnya.

3. Rektor Universitas Udayana telah memerintahkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk melakukan penelusuran dan klarifikasi langsung kepada pihak yang bersangkutan untuk memastikan kebenaran isi unggahan serta konteks pernyataan yang dimaksud.

4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana menegaskan bahwa pendapat pribadi dosen di media sosial tidak mencerminkan sikap resmi institusi, dan setiap sivitas akademika diharapkan menjaga etika berkomunikasi, baik di lingkungan kampus maupun di ruang digital publik.