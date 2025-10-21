Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Memetik Pelajaran dari Kasus Viralnya Timothy, Ini 5 Jenis Bullying 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |16:00 WIB
Memetik Pelajaran dari Kasus Viralnya Timothy, Ini 5 Jenis <i>Bullying</i> 
Memetik Pelajaran dari Kasus Viralnya Timothy, Ini 5 Jenis {Bullying} (Foto: Layar Tangkap Viral Media Sosial))
JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia pendidikan. Mahasiswa Universitas Udayana (Unud) Bali Timothy Anugrah Saputra mengalami aksi bullying dari teman-temannya. 

Yang memprihatinkan, aksi perundungan di WhatsApp Group itu terjadi setelah mahasiswa FISIP Unud tersebut meninggal dunia. 

Kini, kasus tersebut tengah ditelusuri dari internal Universitas Udayana. Sementara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto tengah menunggu hasil penelusuran dan terus memantau perkembangannya. 

United Nations Children's Fund (UNICEF) telah mengidentifikasikan penjelasan mengenai perundungan atau aksi bullying. Tidak hanya itu, lembaga di bawah PBB itu pun telah klasifikasi jenisnya. Apa saja? 

Apa Itu Bullying? 

Bullying atau Perundungan adalah bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang yang menyebabkan anak lain merasa tersakiti. Perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk menyebarkan rumor, mengancam, menyerang secara fisik atau verbal, melakukan praktik-praktik berbahaya seperti mengucilkan anak dari suatu kelompok untuk menyakitinya, atau tindakan atau isyarat lain yang dilakukan secara tidak kentara.

Apakah Tidak Nyaman sama dengan Bullying? 

Tak seorang pun anak yang luput dari godaan atau provokasi saudara kandung atau teman. Provokasi atau ejekan semacam ini tidak berbahaya atau merugikan jika dilakukan dalam konteks yang lucu dan bersahabat, serta atas dasar suka sama suka. 

Namun demikian, ejekan semacam itu dapat melampaui situasi lucu dan ketidaknyamanan kecil, dan berubah menjadi penindasan jika terjadi secara sengaja dan berulang dan ketika penindas menyalahgunakan kekuasaan mereka (termasuk kekuatan fisik, pengetahuan tentang informasi sensitif atau memalukan tentang orang yang ditindas, atau popularitas dan ketenaran mereka) untuk mengendalikan atau menyakiti yang ditindas.

Oleh karena itu, ada tiga ciri khas yang membedakan perundungan dari bentuk perilaku dan praktik negatif lainnya, yakni : 

 

