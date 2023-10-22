Riwayat Pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang Akan Jadi Cawapres Prabowo Subianto

JAKARTA - Riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sedang menjadi sorotan. Hal ini sebagai imbas namanya yang digadang-gadang menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024, mari simak rangkumannya berikut!

Dilansir dari berbagai sumber, Minggu (22/10/2023), Gibran Rakabuming Raka lahir pada 1 Oktober 1987 di Surakarta, Jawa Tengah. Putera sulung dari Presiden Joko Widodo ini menghabiskan masa kecil dan pendidikan dasarnya di kota kelahiran.

Riwayat Pendidikan Gibran Rakabuming Raka

Dia merupakan alumni Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mangkubumen Kidul. Gibran kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Surakarta.

Lulus dari pendidikan menengah, Gibran melanjutkan pendidikan ke Singapura. Gibran menempuh pendidikan setingkat SMA di Orchid Park Secondary School, Singapura.

Setelah lulus pada tahun 2002, Gibran melanjutkan pendidikannya di Management Development Institute of Singapore (MDIS) dan berhasil meraih gelar sarjana di tahun 2007. Tak puas dengan gelar sarjana, Gibran meneruskan karirnya pada bidang teknologi dengan mendaftar program Insearch di University of Technology Sydney (UTS Insearch), Sydney, Australia. Setelah lulus pada tahun 2010, Gibran justru lebih tertarik di bidang bisnis kuliner. Dia pulang ke tanah air dan mendirikan usaha katering bernama Chili Pari.

Gibran kemudian menjabat sebagai ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJBI) Kota Surakarta. Ini menjadi awal perjalanan karier di bidang kuliner untuk Gibran. Berbagai bisnis makanan mulai dari Markobar, Goola, Pasta Buntel hingga Mangkokku membuat nama Gibran semakin dikenal di dunia kuliner.