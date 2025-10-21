Viral Bullying Timothy, Mendiktisaintek: Nanti Sanksinya Seperti Apa, Itu Kampus yang Tentukan

Viral {Bullying} Timothy, Mendiktisaintek: Nanti Sanksinya Seperti Apa, Itu Kampus yang Tentukan. (Foto: Unud)

JAKARTA - Viral Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana (Unud), yang meninggalnya namun masih di-bully oleh teman kuliahnya di WhatsApp Grup, terus mendapat perhatian publik. Tidak terkecuali Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto pun mengetahui adanya desakan agar pelaku perundungan terhadap Timothy, dijatuhi sanksi drop out (DO).

Namun hingga kini Brian menyebut, pihak kampus telah membentuk tim investigasi untuk mendalami dugaan pelanggaran tersebut. Karena itu, keputusan mengenai sanksi akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak universitas.

“Intinya, kalau ada pelanggaran pasti ada sanksinya. Nanti sanksinya seperti apa, itu kampus yang menentukan,” ujar Brian di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/10/2025).