HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Pendidikan Artis Terkaya Pablo Benua yang Kini Terseret Dugaan Ijazah Palsu

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |08:34 WIB
Ini Pendidikan Artis Terkaya Pablo Benua yang Kini Terseret Dugaan Ijazah Palsu
Ini Pendidikan Artis Terkaya Pablo Benua yang Kini Terseret Dugaan Ijazah Palsu (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Ini pendidikan artis terkaya Pablo Benua yang kini terseret dugaan ijazah palsu. Pablo sempat menghebohkan warganet setelah dinobatkan sebagai salah satu artis terkaya di Indonesia bersama sang istri, Rey Utami.

Pada 2023, kekayaan Pablo Benua bahkan ditaksir mencapai Rp4,7 triliun. Sosoknya dikenal menekuni berbagai lini bisnis, mulai dari konstruksi, properti, otomotif, kuliner, firma hukum, hingga YouTube.

Kini, Pablo kembali menyita perhatian publik usai terseret kasus dugaan ijazah palsu. Ia dilaporkan ke Polres Metro Depok atas dugaan menggunakan ijazah palsu dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik (STIHP) Pelopor Bangsa, Beji, Kota Depok.

Pihak kampus pun membantah pernah mengeluarkan ijazah atas nama Pablo Putra Benua, Rey Utami, maupun Christoper Anggasastra (adik Pablo).

Riwayat Pendidikan Pablo Benua

Nama lengkap: Pablo Putera Benua

Halaman:
1 2
