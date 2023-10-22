Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Cuaca Panas, Siswa Beli Tawas untuk Teman Sekelas agar Tak Bau Badan

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |20:30 WIB
Cuaca Panas, Siswa Beli Tawas untuk Teman Sekelas agar Tak Bau Badan
Viral siswa belikan teman tawas agar tidak bau badan (Foto: TikTok)
JAKARTAViral kisah siswa membelikan tawas untuk teman sekelasnya. Di tengah cuaca panas, seseorang rentan mengalami bau badan.   

Sebuah video menunjukkan salah seorang siswa kelas 12 membagikan tawas kepada teman sekelasnya. Siswa yang diduga berasal dari MAN 2 Blitar itu tanpa rasa ragu membagikan tawas.

Dia membungkusnya pada wadah kecil.  Sang siswa membagikan dengan cara berkeliling dan menghampiri temannya satu per satu dengan baskom yang dibawanya.

“Mami kita perhatian makanya kita beliin tawas sekelas,” tulis pemilik akun, dikutip dalam akun TikTok @dumpipa3, Minggu (22/10/2023).

Menariknya, hal itu disambut baik oleh para teman sekelasnya. Ketika jam pelajaran sedang kosong, satu per satu siswa tersebut mengambil tawas yang ditawarkannya. Meskipun tidak diketahui siapa nama siswa yang membagikan tawas tersebut. Akan tetapi siswa tersebut mendapat banjiran pujian di kolom komentarnya.

