Viral! Bendahara Rela Belikan Kipas Portable untuk Teman Sekelas Gegara Cuaca Panas

JAKARTA - Cuaca panas yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia ini memang terus menggila, bahkan panas yang terjadi bisa menyentuh 40 derajat, sehingga masyarakat pun disarankan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Tidak terkecuali di Jawa Timur. Siswa di sana merasakan cuaca panas di kelas.

Di tengah cuaca panas yang terus menyengat, para siswa terlihat tetap semangat belajar di sekolah, meskipun dengan keadaan yang kurang nyaman. Untuk meminimalisir hal tersebut, maka dengan rasa inisiatif yang tinggi salah seorang bendahara kelas mereka membelikan setidaknya satu dus kipas portable untuk dibagikan kepada setiap anaknya agar teman kelasnya merasa nyaman saat belajar dan mencegah terjadinya hawa panas.

BACA JUGA: 6 Cara Meningkatkan Daya Tahan Tubuh di Tengah Cuaca Panas Terik

Lewat video yang beredar terlihat satu per satu siswa diminta maju ke depan untuk mengambil satu buah kipas portable. Dengan wajah sumringah terlihat jelas bahwa semua anak merasa senang dengan apa yang sudah dilakukan teman kelasnya tersebut.

“Bendahara kita royal, makanya kita dibeliin kipas portable sekelas,” tulis pemilik akun, dikutip dalam akun TikTok @barvensac.smago, Jumat (20/10/2023).

BACA JUGA:

Di sisi lain, anak-anak yang sudah mendapatkan kipas dengan rasa bangganya memamerkan kipas portablenya sambil mencoba kipas yang telah mereka terima.