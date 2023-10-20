Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral! Bendahara Rela Belikan Kipas Portable untuk Teman Sekelas Gegara Cuaca Panas

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |11:15 WIB
Viral! Bendahara Rela Belikan Kipas Portable untuk Teman Sekelas <i>Gegara</i> Cuaca Panas
Bendahara kelas belikan kipas portable (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Cuaca panas yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia ini memang terus menggila, bahkan panas yang terjadi bisa menyentuh 40 derajat, sehingga masyarakat pun disarankan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Tidak terkecuali di Jawa Timur. Siswa di sana merasakan cuaca panas di kelas.

Di tengah cuaca panas yang terus menyengat, para siswa terlihat tetap semangat belajar di sekolah, meskipun dengan keadaan yang kurang nyaman. Untuk meminimalisir hal tersebut, maka dengan rasa inisiatif yang tinggi salah seorang bendahara kelas mereka membelikan setidaknya satu dus kipas portable untuk dibagikan kepada setiap anaknya agar teman kelasnya merasa nyaman saat belajar dan mencegah terjadinya hawa panas.

Lewat video yang beredar terlihat satu per satu siswa diminta maju ke depan untuk mengambil satu buah kipas portable. Dengan wajah sumringah terlihat jelas bahwa semua anak merasa senang dengan apa yang sudah dilakukan teman kelasnya tersebut.

“Bendahara kita royal, makanya kita dibeliin kipas portable sekelas,” tulis pemilik akun, dikutip dalam akun TikTok @barvensac.smago, Jumat (20/10/2023).

 BACA JUGA:

Di sisi lain, anak-anak yang sudah mendapatkan kipas dengan rasa bangganya memamerkan kipas portablenya sambil mencoba kipas yang telah mereka terima.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/65/3180745/viral-EbF5_large.jpg
Viral! Kasus Perselingkuhan Julia Prastini Dijadikan Bahan Penelitian Kampus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/65/3179731/dessy-x3KN_large.jpg
Kisah Pilu Kak Dessy, Mahasiswa Abadi yang Skripsinya Diambil Teman hingga Alami Depresi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/624/3179713/viral-6vP2_large.jpg
Viral Guru SD Terciduk Makan Bareng Selingkuhan, Dilabrak Istri Sah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/65/3179556/wisuda-o9c8_large.jpg
Viral! Istri Sah Kirim Karangan Bunga ke Wisuda Pelakor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/65/3178248/calista-CMmZ_large.jpg
Viral Video Calista Amore Manurung, Calon Dokter Mahasiswi Unud Akhirnya Muncul ke Publik dan Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/65/3178153/timothy-C3OL_large.jpg
Viral, Ini Isi Rencana Kuliah yang Diduga Milik Timothy Anugerah: Ingin Cari Teman di Semester 2 dan 3
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement