HOME EDUKASI KAMPUS

TikTok Shop Tutup, Ini Profil CEO Jebolan 2 Universitas Terbaik Dunia

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |21:30 WIB
TikTok Shop Tutup, Ini Profil CEO Jebolan 2 Universitas Terbaik Dunia
Riwayat pendidikan CEO TikTok (Foto: Washington Post)
A
A
A

JAKARTA - Aplikasi TikTok secara resmi menutup layanan TikTok shop per 4 Oktober 2023 di Indonesia. Riwayat pendidikan CEO TikTok Shou Zi Chew menarik untuk disimak.

Penutupan TikTok Shop dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.31 Tahun 2023 tentang Perdagangan Elektronik. Lalu siapa Shou Zi Chew?

 

Profil Pendidikan CEO TikTok

Shou Zi Chew, orang nomor satu di media sosial yang di Indonesia saat ini jumlah penggunanya itu mencapai 113 juta ini sebelumnya pernah menjadi perbincangan publik. Chew dicecar oleh Parlemen Amerika Serikat ketika ia mengenai keamanan platform yang dipimpin itu sebagai alat propaganda pemerintah China.

Chew adalah pria yang lahir besar di kelahiran Singapura. Chew yang lahir pada 1 Januari 1983 itu berasal dari keluarga sederhana.

Ayah Chew adalah seorang konstruksi sementara ibunda Chew bekerja di sebuah perusahaan sebagai akuntan. Meski datang dari keluarga yang sederhana namun Chew beruntung bisa masuk di sekolah elit Singapura Hwa Chong Institute.

Pria yang belajar bahasa Inggris dan Mandarin sejak di bangku sekolah itu pun melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi usai menjalani wajib militer.

University College London

 

Chew kuliah jenjang Sarjana bukan di Singapore melainkan di London tepatnya di University College London. Chew mengambil jurusan ekonomi dan lulus pada tahun 2006.

Halaman:
1 2
