Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Miris! Begini Momen Orangtua Korban Bullying, Ngamuk dan Mencaci Maki

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |22:30 WIB
Miris! Begini Momen Orangtua Korban Bullying, Ngamuk dan Mencaci Maki
Miris momen orangtua korban bertemu pelaku bullying (Foto: Twitter Kegoblogan Unfaedah)
A
A
A

JAKARTA - Hancur hati ibunda korban bullying, anaknya dipukuli di sebuah sekolah di Cirebon oleh senior. Ibu korban berteriak mengamuk dan menangis histeris saat bertemu pelaku bullying.

Dikutip dari akun Twitter @kgblgunfaedh, Sabtu (30/9/2023), video viral tersebut diunggah oleh akun TikTok Yun April hingga akhirnya viral di media sosial. Pemilik akun menarasikan wanita tersebut merupakan ibunda dari korban perundungan yang baru-baru ini terjadi di Cilacap. Ternyata faktanya, wanita di video tersebut adalah ibunda korban pembullyan di Cirebon, bukan Cilacap.

"Orangtua korban bully tidak bisa menahan emosi saat dipertemukan dengan pelaku perundungan," tulis caption tersebut.

Kini, video yang diunggah oleh akun Tiktok Yun April yang diunggah kembali oleh akun Twiiter @kgblgnunfaedh banjir dipenuhi komentar warganet. Warganet mendukung sikap si ibu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/65/3167351/viral-40rC_large.jpg
Viral! Wisudawan Kibarkan Bendera One Piece di Balik Jubah Wisuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/65/3165069/alim_anggono-fsqd_large.jpg
Kisah Alim Anggono, Sosok Gen Z yang Jadi Rektor Termuda Berusia 26 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/65/3164543/sesar-j2L3_large.jpg
Mengenal Sesar Lembang yang Mengguncang Bandung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/65/3163975/viral-9742_large.jpg
Viral! Ibu Muda Wisuda Sambil Gendong Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/65/3163297/belanda-7NSf_large.jpg
Daftar Negara Bekas Jajahan Belanda Selain Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/65/3163276/lagu_wajib-6HBh_large.jpg
10 Lagu Wajib Nasional untuk Peringatan HUT RI
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement