Miris! Begini Momen Orangtua Korban Bullying, Ngamuk dan Mencaci Maki

JAKARTA - Hancur hati ibunda korban bullying, anaknya dipukuli di sebuah sekolah di Cirebon oleh senior. Ibu korban berteriak mengamuk dan menangis histeris saat bertemu pelaku bullying.

Dikutip dari akun Twitter @kgblgunfaedh, Sabtu (30/9/2023), video viral tersebut diunggah oleh akun TikTok Yun April hingga akhirnya viral di media sosial. Pemilik akun menarasikan wanita tersebut merupakan ibunda dari korban perundungan yang baru-baru ini terjadi di Cilacap. Ternyata faktanya, wanita di video tersebut adalah ibunda korban pembullyan di Cirebon, bukan Cilacap.

"Orangtua korban bully tidak bisa menahan emosi saat dipertemukan dengan pelaku perundungan," tulis caption tersebut.

Kini, video yang diunggah oleh akun Tiktok Yun April yang diunggah kembali oleh akun Twiiter @kgblgnunfaedh banjir dipenuhi komentar warganet. Warganet mendukung sikap si ibu.