Kocak! Guru Menulis Kisi-Kisi Ujian dengan Huruf Terbalik di Papan Tulis

JAKARTA - Sebuah video kocak memperlihatkan aksi seorang guru yang memberi kisi-kisi ujian untuk muridnya. Lucunya, sang guru yang sedang menuli materi kisi-kisi di papan tulis mengerjai muridnya dengan tulisan terbalik.

Video yang viral tersebut diunggah di platform TikTok @mboh.ora.reti10 beberapa hari lalu tersebut mendapat banyak komentar lucu dari netizen. Hingga terakhir dilihat pada Jumat (29/9/2023), unggahan tersebut telah ditonton sebanyak 4,5 juta kali.

Tambahan sound ‘gwenchana’ yang sedang tren di platform tersebut semakin membuat video tersebut lucu karena cocok meratapi nasib yang dirasakan oleh murid-murid guru tersebut. Entah apa alasan sang guru menulis terbalik, murid-muridnya ikut ngakak sembari kesusahan melihat tulisan di papan.

“Hidup lagi capek-capeknya guruku nulisnya kebalik” tulis kreator di video tersebut ditambah dengan emoticon menangis di akhir kalimat.