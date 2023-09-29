Viral! Pelaku Bullying di SMP Cilacap Ternyata Siswa Berprestasi

JAKARTA – Siswa SMP kelas 9 dengan inisial MK menjadi pelaku kekerasan di sekolah SMP 8 Cilacap, Jawa Tengah. Diketahui bahwa korban merupakan salah satu adik kelasnya sendiri yang baru duduk di bangku kelas 8 SMP. Siapa sangka, pelaku merupakan siswa berprestasi.

Video yang berdurasi 4 menit itu menunjukkan bahwa korban berkali-kali dipukul di bagian badannya dan ditendang oleh pelaku. Aksi penganiayaan tersebut tersebar di media sosial dan telah ditonton oleh orang banyak. Hingga video ini pun viral dan diusut kepolisian.

Polisi menjelaskan bullying terjadi karena masalah geng. MK yang sebagai pelaku merupakan ketua geng yang bernama Barisan Siswa, ia kesal lantaran FF yang merupakan korban, mengaku-ngaku sebagai anggota geng Barisan Siswa dan membawa nama geng tersebut untuk menantang kelompok lain.

Dikutip dari akun twitter milik @kegblgnunfaedh, Jumat (29/9/2023) dalam postingannya tersebut terlihat bahwa pelaku bullying merupakan siswa berprestasi. Fakta baru yang mengejutkan para netizen ini dibuat melongo.

Pasalnya Kepala Sekolah SMP Cilacap mengatakan bahwa dalam tahun ajaran baru MK pernah mengikuti lomba tilawah di tingkat kecamatan dan meraih juara 3. Selain itu ia aktif di berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan pencak silat. Sayangnya ilmu yang diajarkan di pencak silat ini digunakan aksi kejinya saat menganiaya adik kelasnya.

Pihak sekolah juga sempat terkejut dengan perilaku siswanya. Dalam unggahan twitter tersebut banyak komentar dan mengundang kemarahan netizen.