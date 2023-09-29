Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral! Pelaku Bullying di SMP Cilacap Ternyata Siswa Berprestasi

Salsabila Fitrandasyifa , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |16:21 WIB
Viral! Pelaku Bullying di SMP Cilacap Ternyata Siswa Berprestasi
Pelaku bullying SMP Cilacap ternyata siswa berprestasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Siswa SMP kelas 9 dengan inisial MK menjadi pelaku kekerasan di sekolah SMP 8 Cilacap, Jawa Tengah. Diketahui bahwa korban merupakan salah satu adik kelasnya sendiri yang baru duduk di bangku kelas 8 SMP. Siapa sangka, pelaku merupakan siswa berprestasi.

Video yang berdurasi 4 menit itu menunjukkan bahwa korban berkali-kali dipukul di bagian badannya dan ditendang oleh pelaku. Aksi penganiayaan tersebut tersebar di media sosial dan telah ditonton oleh orang banyak. Hingga video ini pun viral dan diusut kepolisian.

Polisi menjelaskan bullying terjadi karena masalah geng. MK yang sebagai pelaku merupakan ketua geng yang bernama Barisan Siswa, ia kesal lantaran FF yang merupakan korban, mengaku-ngaku sebagai anggota geng Barisan Siswa dan membawa nama geng tersebut untuk menantang kelompok lain.

Dikutip dari akun twitter milik @kegblgnunfaedh, Jumat (29/9/2023) dalam postingannya tersebut terlihat bahwa pelaku bullying merupakan siswa berprestasi. Fakta baru yang mengejutkan para netizen ini dibuat melongo.

Pasalnya Kepala Sekolah SMP Cilacap mengatakan bahwa dalam tahun ajaran baru MK pernah mengikuti lomba tilawah di tingkat kecamatan dan meraih juara 3. Selain itu ia aktif di berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan pencak silat. Sayangnya ilmu yang diajarkan di pencak silat ini digunakan aksi kejinya saat menganiaya adik kelasnya.

Pihak sekolah juga sempat terkejut dengan perilaku siswanya. Dalam unggahan twitter tersebut banyak komentar dan mengundang kemarahan netizen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/65/3167351/viral-40rC_large.jpg
Viral! Wisudawan Kibarkan Bendera One Piece di Balik Jubah Wisuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/65/3165069/alim_anggono-fsqd_large.jpg
Kisah Alim Anggono, Sosok Gen Z yang Jadi Rektor Termuda Berusia 26 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/65/3164543/sesar-j2L3_large.jpg
Mengenal Sesar Lembang yang Mengguncang Bandung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/65/3163975/viral-9742_large.jpg
Viral! Ibu Muda Wisuda Sambil Gendong Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/65/3163297/belanda-7NSf_large.jpg
Daftar Negara Bekas Jajahan Belanda Selain Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/65/3163276/lagu_wajib-6HBh_large.jpg
10 Lagu Wajib Nasional untuk Peringatan HUT RI
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement