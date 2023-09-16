Berapa Gaji Fresh Graduate di Astra International?

JAKARTA – Berapa gaji fresh graduate di Astra International? Perusahaan ini memiliki berbagai bidang pekerjaan yang beragam dan gaji yang bervariasi.

Astra International adalah perusahaan yang awalanya hanya untuk perdagangan umum. Namun pada Tahun 1990, perusahaan ini mengekspansi bidang yang dilingkupinya, seperti otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, infrastruktur, properti hingga teknologi informasi.

Rata-rata gaji yang diterima dalam perusahaan ini adalah Rp5.436.818 sedikit kurang dari 9% dari rata-rata gaji yang ada di Indonesia. Gaji minimal di sini adalah Rp2.761.000 dan yang tertinggi adalah Rp8.710.000 untuk para fresh graduate.

Walaupun demikian, 185 orang yang memberikan rating di Indeed, dikutip Sabtu (16/9/2023) 84%nya mengatakan gajinya sesuai dengan kebutuhan. Berikut, adalah daftar lengkap gaji sesuai dengan posisi yang tersedia di PT Astra Internasional.