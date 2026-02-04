Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Surat Terakhir Bocah Kelas 4 SD yang Akhiri Hidup Diduga Tak Mampu Beli Buku dan Pena

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |19:55 WIB
Surat Terakhir Bocah Kelas 4 SD yang Akhiri Hidup Diduga Tak Mampu Beli Buku dan Pena
Surat Terakhir Bocah Kelas 4 SD yang Akhiri Hidup Diduga Tak Mampu Beli Buku dan Pena. (Foto: Layar tangkap hezzofabregas)
A
A
A

JAKARTA – Surat terakhir bocah kelas 4 SD yang gantung diri di pohon cengkih di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi viral. Bocah tersebut diduga tak mampu membeli buku dan pena.

Dalam surat yang ditulis tangan menggunakan bahasa daerah Ngada, korban menyampaikan pesan perpisahan kepada sang ibu yang ia panggil Mama Reti. Surat tersebut beredar luas dan viral di media sosial.

Tulisan tangan itu diawali dengan kalimat “Kertas Tii Mama Reti” yang berarti surat untuk Mama Reti, lalu dilanjutkan dengan pesan “Mama Galo Zee” atau Mama, saya pergi dulu. 

Korban juga menuliskan permintaan agar ibunya merelakan kepergiannya serta tidak menangis, yang tertuang dalam kalimat “Mama molo Ja’o” dan “Galo mata Mae Rita ee Mama.”

Dalam bagian lain surat tersebut, korban meminta sang ibu agar tidak mencari atau merindukannya, sebelum menutup pesan dengan kalimat perpisahan “Molo Mama” yang berarti selamat tinggal, Mama.

 

