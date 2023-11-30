Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mengenal Lowongan Kerja Management Trainee, Peluang Karier untuk Fresh Graduate

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |17:25 WIB
Mengenal Lowongan Kerja <i>Management Trainee</i>, Peluang Karier untuk <i>Fresh Graduate</i>
Para fresh graduate mengincar lowongan kerja Management Trainee (Foto: Ninja Xpress)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu lowongan kerja kekinian di media sosial seringkali membuka untuk posisi Management Trainee khususnya untuk fresh graduate. Apa sih itu? Tugasnya seperti apa ya?

Berbagai perusahaan logistik berbasis teknologi memberikan dukungan kepada generasi muda khususnya Gen Z dalam persiapan karier melalui program edukasi karier dan sosialisasi program Management Trainee di berbagai kampus di Indonesia. Menurut hasil survey dari Jakpat mengenai preferensi karier generasi muda usia 20-an, 77% generasi muda memilih tempat kerja berdasarkan peluang jenjang karier yang jelas.

 BACA JUGA:

Salah satu program perusahaan yang mendukung percepatan jenjang karier para lulusan baru universitas yaitu program Management Trainee (MT). Hanya saja, meskipun jenjang karier merupakan preferensi kerja utama Gen Z, menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 80% lulusan Strata 1 Indonesia tidak bekerja sesuai dengan program studi yang dipelajari selama berkuliah.

“Kami menyadari bahwa salah satu tantangan dari banyak mahasiswa tingkat akhir di Indonesia adalah mereka merasa bingung dalam menentukan jenjang karier mereka setelah lulus, ini dikarenakan oleh jenjang karir yang ingin dicoba berbeda dengan program studi yang sedang mereka jalani sekarang. Maka penting program management trainee untuk persiapan karier generasi muda menuju dunia kerja,” kata Maria Octasya, CHRO Ninja Xpress.

 BACA JUGA:

Apa itu Management Trainee?

MT merupakan program yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencari bakat-bakat baru yang akan ditempatkan dalam posisi manajerial. Posisi ini menjadi incaran para fresh graduate ataupun lulusan muda yang belum memiliki banyak pengalaman karena memiliki jenjang karier yang bagus.

Dilansir dari laman Prosple, Kamis (30/11/2023), agar sukses diterima sebagai management trainee, berikut beberapa tips untuk memulai karier sebagai seorang MT yang perlu kamu ketahui:

MT Terbuka Untuk Seluruh Latar Belakang Pendidikan

Posisi management trainee bukan berarti mencari kandidat yang hanya berasal dari latar belakang pendidikan yang sesuai dengan industri perusahan. Semua lulusan dari berbagai jurusan bisa mencoba melamar menjadi management trainee.

Tidak Harus Memiliki Pengalaman Kerja Sebelumnya

Perusahaan umumnya mencari fresh graduate atau individu dengan pengalaman kerja yang terbatas, maksimal dua tahun untuk diberikan pelatihan dan pendampingan dalam kurun waktu tertentu sehingga siap untuk bekerja setelah lulus dari program MT.

Halaman:
1 2
