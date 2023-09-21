Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Gaji Staf TU Sekolah Negeri, Sesuai UMR?

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |20:05 WIB
Ini Gaji Staf TU Sekolah Negeri, Sesuai UMR?
Gaji Staf TU Sekolah negeri (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Gaji staf TU sekolah negeri seringkali menjadi pertanyaan bagi para fresh graduate atau pencari kerja. Selain guru yang menjadi pekerja tetap di sekolah, ada peran staf yang seringkali dilupakan perannya.

Tugas dari staf tata usaha di sekolah meliputi pengelolaan surat-menyurat, data-data guru dan siswa, penataan lingkungan sekolah, dan lain-lain. Tugas pokok dari staf tata usaha tidak jauh dari pengejaan administratif untuk sekolah.

Namun, seringkali informasi mengenai pekerjaan staff tata usaha ini masih terbatas, bahkan rekrutmennya berbeda-beda di setiap sekolah. Informasi besaran gaji bagi para staf tata usaha juga masih terbatas. Kira-kira berapa besaran gaji untuk para staf? Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (21/9/2023), berikut ini merupakan besaran gaji pegawai tata usaha sekolah yang cocok bagi para pencari kerja dan fresh graduate yang ingin bekerja di dunia sekolah selain menjadi guru.

Gaji Staff Tata Usaha Sekolah

Besaran upah untuk pegawai yang memegang peran di bagian tata usaha biasanya menyentuh angka mulai Rp. 2.000.000, namun bergantung kepada jenis sekolah tempat bekerja.

Staff tata usaha sekolah swasta: Rp1.000.000 - Rp2.500.00 (bergantung pada yayasan)

Staff tata usaha sekolah negeri: Rp2.000.000 - Rp4.000.000 (Sesuai UMR di Jakarta)

 BACA JUGA:

Besaran gaji yang diterima di sekolah negeri bergantung pada UMR yang ada di daerah tersebut. Misal di Jakarta, UMR menyentuh angka Rp4 juta. UMR di Jawa Barat menyentuh angka Rp1.9 juta. Besaran ini juga berlaku di daerah lain. Sedangkan untuk pekerja tata usaha di sekolah swasta, besaran gaji mulai di angka Rp2 juta, namun setiap yayasan memiliki standar gaji masing-masing sesuai jenis sekolah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/65/3177779/gaji-t6MO_large.jpeg
Daftar Profesi Bergaji Tinggi yang Cocok untuk Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/624/3177773/gaji-cOp7_large.jpeg
Apakah Asal Universitas Mempengaruhi Gaji Pertama Fresh Graduate?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/65/2930240/mengenal-lowongan-kerja-management-trainee-peluang-karier-untuk-fresh-graduate-lls68fHT6c.jpg
Mengenal Lowongan Kerja Management Trainee, Peluang Karier untuk Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/65/2889823/45-dari-100-ceo-ternyata-lulusan-bisnis-dan-manajemen-ahwXpY13OL.jpg
45 dari 100 CEO Ternyata Lulusan Bisnis dan Manajemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/16/65/2884089/berapa-gaji-fresh-graduate-di-astra-international-fF1lZNWDgm.jfif
Berapa Gaji Fresh Graduate di Astra International?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/65/2883521/daftar-gaji-fresh-graduate-di-pt-antam-qs6naDioYk.jpg
Daftar Gaji Fresh Graduate di PT Antam
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement