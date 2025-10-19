JAKARTA – Berikut daftar profesi bergaji tinggi yang cocok untuk fresh graduate. Banyak yang penasaran, sebenarnya berapa gaji lulusan baru? Apakah setara UMR, di bawah UMR, atau bahkan bisa langsung tembus dua digit?
Gaji seorang fresh graduate sangat bervariasi, tergantung pada beberapa faktor seperti lokasi kerja, jurusan kuliah, posisi yang diambil, serta reputasi perusahaan. Meski begitu, ada sejumlah profesi yang dikenal menawarkan gaji cukup tinggi bagi mereka yang baru lulus kuliah.
Daftar Profesi Bergaji Tinggi untuk Fresh Graduate
Arsitek: Rp5.000.000–Rp7.000.000
K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja): Rp4.500.000–Rp6.500.000
Selain posisi dan bidang kerja, lokasi juga sangat memengaruhi besaran gaji yang diterima. Umumnya, kota besar memiliki standar gaji yang lebih tinggi dibanding daerah lain karena biaya hidup yang juga lebih tinggi.
Berikut kisaran gaji fresh graduate di 10 kota besar Indonesia:
Jakarta: Rp5.000.000–Rp7.500.000
Surabaya: Rp4.000.000–Rp6.000.000
Bandung: Rp4.000.000–Rp5.500.000
Medan: Rp3.500.000–Rp5.000.000
Makassar: Rp3.500.000–Rp5.000.000
Semarang: Rp3.800.000–Rp5.200.000
Yogyakarta: Rp3.000.000–Rp4.000.000
Balikpapan: Rp4.500.000–Rp6.500.000
Batam: Rp4.000.000–Rp6.000.000
Denpasar: Rp3.800.000–Rp5.000.000
Dengan persaingan kerja yang semakin ketat, penting bagi para fresh graduate untuk tidak hanya mengejar gaji tinggi, tetapi juga mempertimbangkan pengembangan karier jangka panjang dan kesempatan belajar di tempat kerja.