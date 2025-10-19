Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar Profesi Bergaji Tinggi yang Cocok untuk Fresh Graduate

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |15:41 WIB
Daftar Profesi Bergaji Tinggi yang Cocok untuk Fresh Graduate
Daftar Profesi Bergaji Tinggi yang Cocok untuk Fresh Graduate (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Berikut daftar profesi bergaji tinggi yang cocok untuk fresh graduate. Banyak yang penasaran, sebenarnya berapa gaji lulusan baru? Apakah setara UMR, di bawah UMR, atau bahkan bisa langsung tembus dua digit?

Gaji seorang fresh graduate sangat bervariasi, tergantung pada beberapa faktor seperti lokasi kerja, jurusan kuliah, posisi yang diambil, serta reputasi perusahaan. Meski begitu, ada sejumlah profesi yang dikenal menawarkan gaji cukup tinggi bagi mereka yang baru lulus kuliah.

Daftar Profesi Bergaji Tinggi untuk Fresh Graduate

  • Arsitek: Rp5.000.000–Rp7.000.000
  • K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja): Rp4.500.000–Rp6.500.000
  • HSE (Health, Safety, Environment): Rp5.000.000–Rp7.000.000
  • Management Trainee (MT): Rp6.000.000–Rp10.000.000
  • Finance Staff: Rp4.000.000–Rp5.500.000
  • Marketing Executive: Rp4.500.000–Rp6.000.000
  • Data Analyst: Rp5.000.000–Rp8.000.000
  • Software Developer: Rp6.000.000–Rp9.000.000
  • Customer Service: Rp3.500.000–Rp4.500.000
  • HR Staff: Rp4.000.000–Rp5.000.000
  • Legal Officer: Rp4.500.000–Rp6.000.000
  • Content Writer: Rp4.000.000–Rp5.000.000
  • Graphic Designer: Rp4.000.000–Rp5.500.000
  • Civil Engineer: Rp5.000.000–Rp7.000.000
  • QA/QC Engineer: Rp5.500.000–Rp7.500.000
  • Supply Chain Staff: Rp5.000.000–Rp6.500.000
  • Project Engineer: Rp6.000.000–Rp8.000.000
  • Business Development: Rp5.000.000–Rp7.000.000
  • UX/UI Designer: Rp5.000.000–Rp7.500.000
  • Sales Engineer: Rp5.500.000–Rp7.000.000

Gaji Fresh Graduate Berdasarkan Lokasi

Selain posisi dan bidang kerja, lokasi juga sangat memengaruhi besaran gaji yang diterima. Umumnya, kota besar memiliki standar gaji yang lebih tinggi dibanding daerah lain karena biaya hidup yang juga lebih tinggi.

Berikut kisaran gaji fresh graduate di 10 kota besar Indonesia:

  • Jakarta: Rp5.000.000–Rp7.500.000
  • Surabaya: Rp4.000.000–Rp6.000.000
  • Bandung: Rp4.000.000–Rp5.500.000
  • Medan: Rp3.500.000–Rp5.000.000
  • Makassar: Rp3.500.000–Rp5.000.000
  • Semarang: Rp3.800.000–Rp5.200.000
  • Yogyakarta: Rp3.000.000–Rp4.000.000
  • Balikpapan: Rp4.500.000–Rp6.500.000
  • Batam: Rp4.000.000–Rp6.000.000
  • Denpasar: Rp3.800.000–Rp5.000.000

Dengan persaingan kerja yang semakin ketat, penting bagi para fresh graduate untuk tidak hanya mengejar gaji tinggi, tetapi juga mempertimbangkan pengembangan karier jangka panjang dan kesempatan belajar di tempat kerja.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/624/3177773/gaji-cOp7_large.jpeg
Apakah Asal Universitas Mempengaruhi Gaji Pertama Fresh Graduate?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/65/2930240/mengenal-lowongan-kerja-management-trainee-peluang-karier-untuk-fresh-graduate-lls68fHT6c.jpg
Mengenal Lowongan Kerja Management Trainee, Peluang Karier untuk Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/65/2889823/45-dari-100-ceo-ternyata-lulusan-bisnis-dan-manajemen-ahwXpY13OL.jpg
45 dari 100 CEO Ternyata Lulusan Bisnis dan Manajemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/65/2887382/ini-gaji-staf-tu-sekolah-negeri-sesuai-umr-afF96XQecA.jpg
Ini Gaji Staf TU Sekolah Negeri, Sesuai UMR?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/16/65/2884089/berapa-gaji-fresh-graduate-di-astra-international-fF1lZNWDgm.jfif
Berapa Gaji Fresh Graduate di Astra International?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/65/2883521/daftar-gaji-fresh-graduate-di-pt-antam-qs6naDioYk.jpg
Daftar Gaji Fresh Graduate di PT Antam
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement