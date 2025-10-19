Daftar Profesi Bergaji Tinggi yang Cocok untuk Fresh Graduate

JAKARTA – Berikut daftar profesi bergaji tinggi yang cocok untuk fresh graduate. Banyak yang penasaran, sebenarnya berapa gaji lulusan baru? Apakah setara UMR, di bawah UMR, atau bahkan bisa langsung tembus dua digit?

Gaji seorang fresh graduate sangat bervariasi, tergantung pada beberapa faktor seperti lokasi kerja, jurusan kuliah, posisi yang diambil, serta reputasi perusahaan. Meski begitu, ada sejumlah profesi yang dikenal menawarkan gaji cukup tinggi bagi mereka yang baru lulus kuliah.

Daftar Profesi Bergaji Tinggi untuk Fresh Graduate

Arsitek: Rp5.000.000–Rp7.000.000

K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja): Rp4.500.000–Rp6.500.000

HSE (Health, Safety, Environment): Rp5.000.000–Rp7.000.000

Management Trainee (MT): Rp6.000.000–Rp10.000.000

Finance Staff: Rp4.000.000–Rp5.500.000

Marketing Executive: Rp4.500.000–Rp6.000.000

Data Analyst: Rp5.000.000–Rp8.000.000

Software Developer: Rp6.000.000–Rp9.000.000

Customer Service: Rp3.500.000–Rp4.500.000

HR Staff: Rp4.000.000–Rp5.000.000

Legal Officer: Rp4.500.000–Rp6.000.000

Content Writer: Rp4.000.000–Rp5.000.000

Graphic Designer: Rp4.000.000–Rp5.500.000

Civil Engineer: Rp5.000.000–Rp7.000.000

QA/QC Engineer: Rp5.500.000–Rp7.500.000

Supply Chain Staff: Rp5.000.000–Rp6.500.000

Project Engineer: Rp6.000.000–Rp8.000.000

Business Development: Rp5.000.000–Rp7.000.000

UX/UI Designer: Rp5.000.000–Rp7.500.000

Sales Engineer: Rp5.500.000–Rp7.000.000

Gaji Fresh Graduate Berdasarkan Lokasi

Selain posisi dan bidang kerja, lokasi juga sangat memengaruhi besaran gaji yang diterima. Umumnya, kota besar memiliki standar gaji yang lebih tinggi dibanding daerah lain karena biaya hidup yang juga lebih tinggi.

Berikut kisaran gaji fresh graduate di 10 kota besar Indonesia:

Jakarta: Rp5.000.000–Rp7.500.000

Surabaya: Rp4.000.000–Rp6.000.000

Bandung: Rp4.000.000–Rp5.500.000

Medan: Rp3.500.000–Rp5.000.000

Makassar: Rp3.500.000–Rp5.000.000

Semarang: Rp3.800.000–Rp5.200.000

Yogyakarta: Rp3.000.000–Rp4.000.000

Balikpapan: Rp4.500.000–Rp6.500.000

Batam: Rp4.000.000–Rp6.000.000

Denpasar: Rp3.800.000–Rp5.000.000

Dengan persaingan kerja yang semakin ketat, penting bagi para fresh graduate untuk tidak hanya mengejar gaji tinggi, tetapi juga mempertimbangkan pengembangan karier jangka panjang dan kesempatan belajar di tempat kerja.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)