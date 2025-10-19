JAKARTA – Apakah asal universitas memengaruhi gaji pertama fresh graduate? Saat melakukan negosiasi gaji, ada beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh HRD.
Perlu diingat bahwa tidak ada standar khusus yang pasti untuk mengukur besaran gaji seorang fresh graduate. Namun, apakah asal universitas memengaruhi gaji pertama fresh graduate? Jawabannya adalah iya. Latar belakang pendidikan pelamar kerja bisa menjadi pertimbangan HRD saat melakukan rekrutmen.
Ada banyak faktor yang memengaruhi jumlah pendapatan, seperti:
Untuk memastikan bahwa fresh graduate seperti kamu mendapatkan gaji yang layak, bersiaplah untuk meyakinkan perusahaan agar membayarmu sesuai kemampuan dan kelayakan pada tahap negosiasi gaji.
Jika kamu mengajukan gaji terlalu tinggi, upaya negosiasi bisa langsung ditolak oleh perusahaan. Sebaliknya, jika kamu mengajukan gaji terlalu rendah, perusahaan bisa saja langsung menyetujui tanpa komentar — dan kamu baru akan menyadari kemudian bahwa kamu dibayar di bawah standar yang seharusnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)