HOME EDUKASI SEKOLAH

Apakah Asal Universitas Mempengaruhi Gaji Pertama Fresh Graduate?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |15:11 WIB
Apakah Asal Universitas Mempengaruhi Gaji Pertama Fresh Graduate?
Apakah Asal Universitas Mempengaruhi Gaji Pertama Fresh Graduate? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Apakah asal universitas memengaruhi gaji pertama fresh graduate? Saat melakukan negosiasi gaji, ada beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh HRD.

Faktor Apa Saja yang Menentukan Jumlah Gaji Fresh Graduate?

Perlu diingat bahwa tidak ada standar khusus yang pasti untuk mengukur besaran gaji seorang fresh graduate. Namun, apakah asal universitas memengaruhi gaji pertama fresh graduate? Jawabannya adalah iya. Latar belakang pendidikan pelamar kerja bisa menjadi pertimbangan HRD saat melakukan rekrutmen.

Ada banyak faktor yang memengaruhi jumlah pendapatan, seperti:

  • Upah Minimum Provinsi (UMP) setiap daerah.
  • Posisi atau jabatan yang dilamar, bidang usaha, serta skala perusahaan.
  • Kebijakan atau standar gaji masing-masing perusahaan.
  • Pengalaman dan keterampilan yang dimiliki setiap individu.
  • Tingkat pendidikan, dan meski jarang, ada perusahaan yang menjadikan asal universitas atau sekolah sebagai bahan pertimbangan. Nilai plus jika kamu lulusan luar negeri.
  • Kemampuan negosiasi para pelamar saat wawancara kerja.

Untuk memastikan bahwa fresh graduate seperti kamu mendapatkan gaji yang layak, bersiaplah untuk meyakinkan perusahaan agar membayarmu sesuai kemampuan dan kelayakan pada tahap negosiasi gaji.

Jika kamu mengajukan gaji terlalu tinggi, upaya negosiasi bisa langsung ditolak oleh perusahaan. Sebaliknya, jika kamu mengajukan gaji terlalu rendah, perusahaan bisa saja langsung menyetujui tanpa komentar — dan kamu baru akan menyadari kemudian bahwa kamu dibayar di bawah standar yang seharusnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

