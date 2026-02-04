Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kisah Sedih Bocah Kelas IV SD Gantung Diri di Pohon Cengkih Ngada, NTT, Diduga Tak Mampu Beli Buku dan Pena

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |19:55 WIB
Kisah Sedih Bocah Kelas IV SD Gantung Diri di Pohon Cengkih Ngada, NTT, Diduga Tak Mampu Beli Buku dan Pena
Kisah Sedih Bocah Kelas 4 SD Gantung Diri di Pohon Cengkih Ngada NTT, Diduga Tak Mampu Beli Buku dan Pena. (Foto: trending_makassar)
JAKARTA – Viral kisah sedih bocah kelas IV SD yang gantung diri di pohon cengkih di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Diduga, bocah tersebut nekat mengakhiri hidup karena tak mampu membeli buku dan pena.

Kasus siswa SD bunuh diri di Kabupaten Ngada ini menjadi perhatian publik. Pasalnya, bocah tersebut meninggalkan sepucuk surat tulisan tangan yang ditujukan kepada ibunya.

Surat tersebut ditemukan saat anggota Polres Ngada melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sekitar lokasi siswa SD gantung diri, tepatnya di Dusun Sawasina, Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, NTT.

Korban diketahui berinisial YBS (10), siswa kelas IV SD, yang ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di pohon cengkih. Bocah tersebut ditemukan tidak jauh dari pondok sederhana tempat tinggalnya bersama sang nenek.

Berikut komentar warganet, dikutip dari trending_makassar, dikutip Rabu (4/2/2026). 

 

