Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Tujuan Menulis Surat Lamaran Pekerjaan, Perhatikan Caranya

Richard Ariyanto , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |10:52 WIB
Ini Tujuan Menulis Surat Lamaran Pekerjaan, Perhatikan Caranya
Tujuan menulis lamaran pekerjaan dan cara yang tepat (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Tujuan menulis surat lamaran pekerjaan perlu diketahui oleh para pencari kerja. Apalagi bagi kalian yang ingin melamar pekerjaan di tempat yang kalian ingin tuju. Terlebih lagi, surat ini juga bersifat resmi.

Surat lamaran sendiri adalah surat untuk menyampaikan informasi bahwa pelamar ingin meminta pekerjaan pada instansi maupun perusahaan yang dituju. Surat ini juga ditulis atas kesadaran pelamar untuk melamar pekerjaan seperti dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (9/9/2023).

 BACA JUGA:

Apa tujuan menulis surat lamaran pekerjaan?

Setiap perusahaan tentu memiliki persyaratan atau kualifikasi untuk calon pegawai mereka. Maka dari itu, pemohon atau pencari kerja perlu memperkenalkan diri dan latar belakangnya saat ingin melamar pekerjaan.

 BACA JUGA:

Apakah hanya formalitas saja? Tentunya saja tidak, salah satu tujuan menulis surat lamaran adalah sebagai bukti bahwa pelamar sudah mengajukan permohonan kerja di dalam instansi ataupun perusahaan tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/65/3177779/gaji-t6MO_large.jpeg
Daftar Profesi Bergaji Tinggi yang Cocok untuk Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/624/3177773/gaji-cOp7_large.jpeg
Apakah Asal Universitas Mempengaruhi Gaji Pertama Fresh Graduate?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/65/2930240/mengenal-lowongan-kerja-management-trainee-peluang-karier-untuk-fresh-graduate-lls68fHT6c.jpg
Mengenal Lowongan Kerja Management Trainee, Peluang Karier untuk Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/65/2889823/45-dari-100-ceo-ternyata-lulusan-bisnis-dan-manajemen-ahwXpY13OL.jpg
45 dari 100 CEO Ternyata Lulusan Bisnis dan Manajemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/65/2887382/ini-gaji-staf-tu-sekolah-negeri-sesuai-umr-afF96XQecA.jpg
Ini Gaji Staf TU Sekolah Negeri, Sesuai UMR?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/16/65/2884089/berapa-gaji-fresh-graduate-di-astra-international-fF1lZNWDgm.jfif
Berapa Gaji Fresh Graduate di Astra International?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement