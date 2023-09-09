Ini Tujuan Menulis Surat Lamaran Pekerjaan, Perhatikan Caranya

JAKARTA – Tujuan menulis surat lamaran pekerjaan perlu diketahui oleh para pencari kerja. Apalagi bagi kalian yang ingin melamar pekerjaan di tempat yang kalian ingin tuju. Terlebih lagi, surat ini juga bersifat resmi.

Surat lamaran sendiri adalah surat untuk menyampaikan informasi bahwa pelamar ingin meminta pekerjaan pada instansi maupun perusahaan yang dituju. Surat ini juga ditulis atas kesadaran pelamar untuk melamar pekerjaan seperti dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (9/9/2023).

Apa tujuan menulis surat lamaran pekerjaan?

Setiap perusahaan tentu memiliki persyaratan atau kualifikasi untuk calon pegawai mereka. Maka dari itu, pemohon atau pencari kerja perlu memperkenalkan diri dan latar belakangnya saat ingin melamar pekerjaan.

Apakah hanya formalitas saja? Tentunya saja tidak, salah satu tujuan menulis surat lamaran adalah sebagai bukti bahwa pelamar sudah mengajukan permohonan kerja di dalam instansi ataupun perusahaan tersebut.