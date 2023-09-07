Viral Gegara Bercyanda, Abigail Manurung Bolos dari UGM karena Syuting

JAKARTA – Baru juga masuk kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Abigail Manurung sudah begitu sibuk menerima panggilan syuting di televisi. Belakangan ini maba yang viral dengan jargon bercyanda itu diundang sebagai narasumber di TV. Alhasil, Abigail Manurung bolos kuliah.

Akun Instagram frix.id, Kamis (7/9/2023) menyebutkan dosen di UGM mengungkap mahasiswanya tidak masuk di mata kuliahnya karena syuting di TV. Absensi tidak boleh kurang dari 75%.

“Ikut syuting ketahuan dosen dong, tapi gak apa-apa, asal absen enggak di bawah 75% mah aman,” tutur dosen tersebut dalam akun Twitter pribadinya.

“Tapi bagusnya izin dulu sih, biar saling menghormati,” tulis sang dosen.

Diketahui bahwa syuting yang dilakukan Gege, sapaannya, adalah saat dia menjadi narasumber di program sitkom di salah satu TV swasta. Berbagai komentar netizen pun memenuhi postingan itu.