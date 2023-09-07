Raeni Viral saat Wisuda Diantar Ayah Naik Becak, Kini Lulus S3 di Inggris

Raeni yang sempat viral saat diantar ayahnya naik becak kini lulus S3 di Inggris (Foto: Instagram Raeni)

JAKARTA - Perempuan hebat bernama Raeni ini dulu sempat viral saat diantar sang ayah naik becak saat wisuda. Kabar Raeni sekarang kini sungguh mencenggangkan lantaran sudah lulus S3 dengan beasiswa di Universitas Brimingham, Inggris.

Pada tahun 2014, nama Raeni sempat viral karena diantarkan sang ayah naik becak saat wisuda di Universitas Negeri Semarang. Di samping kesederhanaanya, Raeni juga mencuri perhatian karena berhasil lulus dengan IPK 3,96.

Dikutip dari akun instagram milik @raeni_raeni, Kamis (7/9/2023), Raeni menulis keterangan di foto menggunakan pakaian wisuda berwarna merah yang ia unggah pada 23 Juli 2023 lalu. Dia menuliskannya dengan bahasa Inggris yang bermakna atas rasa syukurnya atas semua perjalanan yang dilaluinya.

“Given all the uncertainties, constraints, and challenges that have impacted my study, mental fitness, health, and overall well-being, I am profoundly grateful to all those who have supported me directly and indirectly at every stage of this incredible journey. I recognise that I could not have achieved any of this alone. THANK YOU VERY MUCH, EVERYONE!" tulisnya dikutip dari akun IG.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada LPDP yang telah memberikannya kesempatan beasiswa. Hal itu memberinya motivasi lanjutan untuk terus semangat.

"I extend my heartfelt appreciation to LPDP RI for the Beasiswa Lanjutan scheme and to all the incredible members of staff! Your dedication and support have been invaluable. This scheme has not only taught me valuable lessons but also motivated me to work harder. Moreover, it provided me with the opportunity to learn how to navigate through diverse expectations and seek opportunities with the resources provided. I am truly grateful for these experiences," tulisnya.