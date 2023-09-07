Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kronologi Guru di Korea Selatan Bunuh Diri akibat Dibully Orangtua dan Siswa

Salsabila Fitrandasyifa , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |18:10 WIB
Kronologi Guru di Korea Selatan Bunuh Diri akibat Dibully Orangtua dan Siswa
Guru di Korea Selatan bunuh diri karena dibully murid dan orangtua (Foto: BBC/NEWS1)
A
A
A

JAKARTA – Seorang guru di Korea Selatan bunuh diri setelah mengalami tekanan dari orangtua dan siswa. Seorang guru sekolah dasar, Lee Min-so berusia 23 tahun ditemukan tewas di sekolahnya di Seoul karena bunuh diri.

Awalnya, dia sempat cemas atas keluhan dari orangtua yang melakukan kekerasan. Hal itu mengundang reaksi dari rekan sesama guru di dunia pendidikan. Dilansir dari BBC, Kamis (7/9/2023), berikut kronologi guru di Korea Selatan bunuh diri.

5 Juni 2023

Lee Min-so menggambarkan dalam buku hariannya ketakutan yang dialaminya saat dia memasuki ruang kelas untuk mengajar. "Dadaku terasa terlalu sesak. Aku merasa seperti akan jatuh di suatu tempat. Aku bahkan tidak merasakannya lagi,” tulisnya.

3 Juli 2023

Guru sekolah dasar tersebut menulis bahwa dia begitu terbebani oleh pekerjaannya.

Halaman:
1 2
